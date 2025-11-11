У границы Грузии и Азербайджана разбился турецкий военный вертолет

Вертолет, принадлежащий Вооружённым силам Турции, разбился у границы Грузии и Азербайджана. Об этом сообщил телеканал «Имеди».

Телеканал опубликовал видео момента падения, однако рассмотреть детали на записи практически невозможно. Официальных заявлений от грузинских ведомств пока нет, и неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

У турецких ВС уже были инциденты с военными вертолётами в регионах с горным рельефом — эксперты связывают такие случаи с погодными условиями и сложностью навигации. Сейчас спецслужбы двух стран обычно координируют работу на приграничной территории, поэтому в ближайшее время ожидаются официальные разъяснения.