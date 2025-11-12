«Не друг и не брат, а так»: Вучич забыл добро от России, даёт оружие Украине и юлит перед США Оглавление Чем воюет Украина? Сербскими гильзами «Спросите у Зеленского»: хвастовство Вучича Шантаж угрозой санкций Сербия стелется перед Трампом Французские истребители вместо МиГов Лондонские университеты Вучича Поступки президента Сербии Александра Вучича говорят о том, что он пытается усидеть на двух стульях. Он приезжает в Москву на Парад Победы, а за спиной продаёт оружие Украине и заискивает перед США. В какие ещё скандалы попадал сербский лидер — в материале Life.ru. 11 ноября, 21:23 Вучич поставляет снаряды Украине, прикрываясь словами о дружбе. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / AP / ANDREJ CUKIC / Evan Vucci, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Чем воюет Украина? Сербскими гильзами

В последнее время спецслужбы России неоднократно ловили Белград в поставках боеприпасов Украине. Так, в конце мая СВР заявила, что сербские компании использовали поддельные сертификаты, прикрывая поставки Киеву. После этого президент Сербии пообещал проверять и приостанавливать подозрительные контракты, но отметил, что экспорт вооружений в целом продолжится. В июне СВР опять сообщила, что поставки ведутся через страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки снарядов.

— Наши склады полны боеприпасов. Мы производим их больше, чем Франция. Хотя я не хочу, чтобы меня считали человеком, снабжающим воюющие стороны боеприпасами, боеприпасы нужны Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить договор купли-продажи и забрать всё, что у нас есть, — заявил президент Сербии в интервью немецкому журналу Cicero.

На вопрос журналиста, а могли бы эти боеприпасы потом быть использованы на Украине, Александр Вучич ответил утвердительно. «Покупатели смогут распоряжаться ими как угодно». Далее признался, что уже сделал это предложение ЕС и ждёт ответа.

Через пару дней Вучич виновато юлил перед Россией. Мол, да, нашлись какие-то сербские снаряды на украинской стороне, да, это происходит время от времени, но мы этого не хотели. Оправдания союзничка прозвучали очень двусмысленно: то ли не хочет снабжать Украину оружием, то ли не хочет, чтобы об этом узнали в России.

«Спросите у Зеленского»: хвастовство Вучича

— Спросите Владимира Зеленского, какое из балканских государств оказало Украине больше всего финансовой и гуманитарной помощи. Ответ вас удивит. Мы осуждаем нападение России на Украину. После нападения я не встречался с Путиным три года и три месяца. Мы хотим стать членом Европейского союза, — легко отрёкся от России Александр Вучич в том же интервью.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / ЕРА /ANDREJ CUKIC

Этим летом президент Сербии впервые посетил Украину после начала спецоперации. Его однодневный визит состоялся в рамках саммита Украина – Юго-Восточная Европа. Вучич сидел рядом с Зеленским и обещал ему восстановить один-два украинских города, чтобы чётко продемонстрировать украинцам поддержку. Ещё Вучич надеется на углубление двустороннего сотрудничества.

10 ноября Киев навестила спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич и провела встречу с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

— Я хотела бы подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии, — заявила Брнабич.

Шантаж угрозой санкций

— Совет национальной безопасности Сербии принял решение не вводить санкций против России. Это решение выдержало испытание временем за четыре года. Я слишком стар, чтобы так легко менять эту позицию. Но и Совет национальной безопасности, и сербское правительство могут изменить это решение, — Александр Вучич явно на что-то намекает.

Эти слова были сказаны послу Евросоюза. Президент Сербии также добавил, что сделает всё для продвижения сербов по европейскому пути. Некоторые эксперты в нашей стране восприняли речи Вучича как угрозу. Мол, кабы не я, то к власти в Сербии придут люди, откровенно настроенные против России.

Если полистать интервью Вучича, складывается впечатление, что он и рад отречься от России, но останавливает ряд причин: наш газ и наша поддержка Сербии в «приштинском» вопросе.

Сербия стелется перед Трампом

Александр Вучич начал обхаживать Дональда Трампа ещё до того, как тот стал президентом США. Один из сербских чиновников, пожелавший остаться неназванным, признался в беседе с Bloomberg, что эта тактика принесла плоды и у Белграда появилась прямая линия для общения с кланом Трампов.

Президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

На днях парламент Сербии принял специальный закон, позволяющий зятю Трампа Джареду Кушнеру построить огромный офисно-жилищный комплекс на месте здания генштаба, повреждённого в ходе натовских бомбардировок 1999 года. Спецзакон понадобился, чтобы обойти запрет сербской прокуратуры, которая ранее установила, что документы об отмене статуса объекта культурного наследия у генштаба были сфальсифицированы. Больше всех ратовали за скорейший снос генштаба и начало строительства очередной башни Трампа депутаты пропрезидентской Сербской прогрессивной партии.

Путь американским инвестициям в Сербию открылся ещё при Джо Байдене, когда пару лет назад было заключено соглашение с Вашингтоном о расширении стратегического сотрудничества в энергетике.

Французские истребители вместо МиГов

На вооружении у военно-воздушных сил Сербии стоят советские истребители МиГ-29, их срок службы истекает в 2030-х. До начала спецоперации страна склонялась к тому, чтобы закупить новые самолёты у России, но в итоге решила купить их у наших потенциальных противников. Год назад в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белград президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о покупке 12 французских боевых истребителей Rafale. К 2029 году Белград должен получить девять одноместных и три двухместных. Сумма контракта оценивается в €2,7 млрд. Неназванный сербский чиновник заметил, что его страна обсуждает приобретение ещё и французских радарных и ракетных систем.

А около месяца назад Air Serbia подписала соглашение с латвийской airBaltic о передаче в лизинг двух самолётов Airbus A220-300. Летом 2026 года количество машин может увеличиться до четырёх.

На этом фоне отказ Сербии от совместных военных учений с Россией кажется закономерным.

Лондонские университеты Вучича

В российских источниках биография Александра Вучича проста и понятна. Родился в Белграде, учился в Белградском университете. По молодости был членом крайне правой Сербской радикальной партии. Заматерев, стал министром в правительстве печально известного Слободана Милошевича. Далее был депутатом, вице-премьером и премьер-министром. Президентом Сербии избран в 2017 году.

Лондонский ученик: у Вучича в Англии было тёмное прошлое. Фото © ТАСС / АР / Darko Vojinovic

Но если копнуть британские источники, окажется, что после выпуска из вуза Вучич учился английскому языку в Брайтоне и работал неким торговцем в Лондоне. Длилось это якобы более года. Подробностей этой таинственной истории нет нигде, а сам Вучич об этом никогда не рассказывал.

При всём при этом Вучич явно хочет оправдать свою фамилию («волк», «волчий»). В 2023 году он опубликовал в соцсети картинку с изображением зверя и надписью «Волк не изменит мнения из-за одной овцы», а также утверждал, мол, волк не выступает на потеху. В России это один из популярных пацанских мемов — «Волк хоть слабее льва и тигра, но не выступает в цирке». Остаётся не очень понятно, намерен ли он следовать цитатам, похожим на высказывания «реальных пацанов».

Авторы Пётр Егоров