Лавров назвал условие для обсуждения саммита Путина и Трампа в Будапеште

Россия готова вернуться к вопросу подготовки саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после того, как США официально возобновят своё предложение о встрече. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать возобновление подготовительной работы, «если и когда американские коллеги возобновят свое предложение». Главным условием для российской стороны является результативность будущих переговоров.

Что касается места проведения, Лавров подтвердил, что Будапешт остается предпочтительным вариантом для Москвы, напомнив, что такую возможность ранее допускал и сам Трамп.

Напомним, изначально встреча была согласована по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран 16 октября, о чём позднее официально сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Однако 23 октября американская сторона объявила о переносе саммита, сославшись на неподходящие условия для достижения желаемых результатов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча в Будапеште станет актуальной после выхода переговорного процесса на определённую стадию, но в настоящее время называть какие-либо конкретные сроки преждевременно.