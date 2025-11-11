Суд в Петербурге взыскал 67 млн рублей с 11 осуждённых по делу о теракте в метро

В Санкт-Петербурге суд обязал 11 осуждённых за теракт в метро выплатить 67 миллионов рублей. Об этом сообщила глава пресс-службы объединённых судов Северной столицы Дарья Лебедева.

«Ленинский районный суд нашего города удовлетворил иск метрополитена к террористам. Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей», — написала она в телеграм-канале.

Трагедия произошла 3 апреля 2017 года. Взрыв самодельного устройства в вагоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» унёс жизни 15 человек, включая смертника. В результате теракта тяжкий вред здоровью был причинён 10 человек, вред средней тяжести — 25, лёгкий — 31. Все виновные были привлечены к ответственности.