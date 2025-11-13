Круговорот вещей: В Москве появилось 600 экоточек для сдачи вторсырья

Количество пунктов проекта «Экоточки Москвы» достигло 600. За год сеть выросла почти в три раза. За это время на переработку отправили больше тысячи тонн одежды, свыше 460 тонн автомобильных покрышек, 42 тонны книг и примерно 30 тонн электроники.

Сервис помогает навести порядок дома, позаботиться об экологии и поддержать других людей. Цель проекта — приучить каждого москвича к раздельному сбору, сделать его лёгким и осмысленным, сократить вред для природы и вовлечь ценные материалы в хозяйственный оборот.

Изначально горожане могли сдавать только одежду, текстиль и аксессуары, позже — новогодние ёлки. Со временем ассортимент расширился: теперь в пунктах принимают автомобильные шины, книги и электроприборы. Недавно проект сделал ещё один шаг — начал собирать блистерные упаковки от таблеток. Это позволяет перерабатывать сложный вид мусора, чьи материалы разлагаются сотни лет.

С января по сентябрь 2025 года москвичи сдали более 1,2 тысячи тонн одежды и текстиля. Из этого объёма 43% пустили на производство новых товаров, 22% передали благотворительным фондам, 26% реализовали через секонд-хенды, а оставшиеся 9% утилизировали по экологическим стандартам. Кроме того, за тот же период партнёры проекта собрали и отправили на переработку около 843,5 тонны крупной бытовой техники: в основном холодильники, посудомоечные и стиральные машины, плиты и духовки. Активность горожан продолжает нарастать: только за третий квартал 2025 года в рамках проекта собрали свыше 42 тонн книг, из которых около 19,5 тысячи экземпляров уже направили на благотворительность и в продажу.

Собранное вторсырьё отправляют на перерабатывающие предприятия через партнёрскую сеть, которую курируют столичные власти. Одежду и текстиль в хорошем состоянии отдают малоимущим семьям, пожилым людям, беженцам, подопечным соцучреждений или в благотворительные магазины. Вещи, непригодные для носки, превращают в ветошь, подстилки для животных в приютах, а также перерабатывают в техническое волокно. Из него делают матрасы, утеплители, спортинвентарь и рабочую одежду.

Старые автомобильные шины перерабатывают в резиновую крошку для покрытий детских площадок и дорог, а также в строительные материалы. Книги и журналы в хорошем состоянии отправляют в сельские библиотеки и соцучреждения или продают через благотворительные интернет-магазины. Ветхую макулатуру перерабатывают в новую бумагу, картон и упаковку. Из одной тонны макулатуры получают до 750 килограммов бумаги, что спасает деревья и снижает нагрузку на природу. Из электроприборов извлекают цветные и драгоценные металлы, а пластик используют, среди прочего, для производства контейнеров под рассаду, которую применяют в озеленении Москвы.

Ежегодно в столице образуется около 313 тысяч тонн электролома — примерно по 24 килограмма на человека. Раньше собирали только 15% этого сырья, но теперь всё меньше техники попадает на свалки и больше возвращается в производство. Около 95% материалов, которые поступают на его заводы, снова вовлекают в хозяйственный оборот. Каждая вещь, сданная в пункт приёма, получает шанс на вторую жизнь. Это развивает циркулярную экономику, поддерживает социально уязвимые группы и экономит природные ресурсы.

Параллельно с развитием инфраструктуры в Москве ведут активную просветительскую работу. Городские экоцентры организуют лекции, тематические занятия и квесты для детей и взрослых, где объясняют важность раздельного сбора, бережного отношения к ресурсам и личного участия в сохранении экологии. По данным на 2024 год, Москва ежегодно отправляет на переработку свыше 1,65 миллиона тонн вторсырья.