Уникальный фасад и 22 операционные: Каким будет новый комплекс НИИ имени Склифосовского

В Москве началось строительство нового медицинского комплекса для НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что это крупнейший проект в стране — площадь зданий превысит 150 тысяч квадратных метров. Комплекс возведут на Большой Сухаревской площади в Мещанском районе Центрального административного округа.

Собянин отметил сложность задачи: строительство ведут на территории действующего больничного корпуса, поэтому важно не нарушить работу института. Он поручил строителям выполнить все работы быстро, качественно и в установленные сроки.

Директор института Сергей Петриков выразил благодарность и добавил, что в новом корпусе объединят все диагностические и лечебные возможности. Это улучшит условия для пациентов и персонала, а внедрённые технологии повысят качество диагностики и лечения.

Комплекс оборудуют по передовым мировым медицинским стандартам. Собянин назвал этот проект одним из самых значительных в программе обновления медицинской инфраструктуры. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Стройка без пауз для больницы

Мэр заверил, что на весь период работ институт продолжит работать в штатном режиме. Основную нагрузку по приёму пациентов возьмёт на себя флагманский центр, который открыли в 2023 году. Также пациентам будут доступны уникальные подразделения: центр радиохирургии, ожоговый и токсикологический центры, отделение трансфузиологии и амбулаторный центр для пациентов после трансплантации органов.

Архитектура будущего: Сердце из сот и света

Новый комплекс будет включать пять соединённых друг с другом башен высотой от шести до десяти этажей. В здании также обустроят два подземных уровня и технический этаж. Подобная планировка позволит разместить смежные профильные отделения на одном этаже. Это решение улучшит медицинскую логистику и обеспечит реанимационной поддержкой каждое палатное отделение. Надземные и подземные переходы свяжут новый комплекс с флагманским центром и другими корпусами института.

Умная клиника: Технологии на страже здоровья

Пациенты смогут получать помощь по множеству направлений: нейрохирургии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, трансплантологии, неврологии, травматологии, гинекологии, урологии, пульмонологии и другим. Для организации экстренного потока по профилям комбустиологии, токсикологии и соматопсихиатрии предусмотрят отдельный вход с тёплым крытым въездом для автомобилей.

Основу медицинского блока составят 22 высокотехнологичные операционные:

Общехирургический блок на 12 операционных: шесть общепрофильных, две травматологические, две нейрохирургические и две для трансплантологии.

Блок сердечно-сосудистой хирургии на пять операционных.

Блок гнойной хирургии на пять операционных.

Дополнительно создадут пять малых операционных в отделениях комбустиологии, детоксикации, в центре радиохирургии и в эндоскопическом центре. Рядом с ними организуют палаты пробуждения для контроля за состоянием пациентов после операции.

Комплекс оснастят десятками единиц тяжёлой медтехники: КТ, МРТ и рентген-аппаратами. В центре радиохирургии установят гамма- и киберножи для выполнения сложнейших операций.

Архитектурной особенностью здания станет уникальный фасад из шестигранных сот и ромбов. Его соберут из алюмокомпозитных панелей общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. В верхней части корпуса разместят инсталляцию в виде пульсирующего сердца высотой 21 метр и шириной 28 метров. Этот арт-объект, изготовленный из тёмного металла со светящимися поликарбонатными ячейками, станет новой достопримечательностью Москвы.

Фото © Mos.ru

Цифровая стройплощадка: Краны с ИИ и часы для рабочих

При строительстве применят инновационные технологии, среди которых:

Умный кран: первый в России башенный кран с дистанционным управлением. Это ускорит высотные операции на 10% и сократит простои на 40%.

первый в России башенный кран с дистанционным управлением. Это ускорит высотные операции на 10% и сократит простои на 40%. Монолитная стена в грунте: технология из метростроения позволит возвести стену глубиной 25 метров без рытья открытого котлована, что укрепит конструкцию и защитит от грунтовых вод.

технология из метростроения позволит возвести стену глубиной 25 метров без рытья открытого котлована, что укрепит конструкцию и защитит от грунтовых вод. Искусственный интеллект и лазерное сканирование: будут контролировать транспортировку грузов и отходов, минимизируя человеческий фактор.

будут контролировать транспортировку грузов и отходов, минимизируя человеческий фактор. Цифровые датчики: система будет вести мониторинг уровня шума и загрязнения воздуха по всей площадке.

система будет вести мониторинг уровня шума и загрязнения воздуха по всей площадке. Умные часы для строителей: эксперимент по контролю за производственными процессами с помощью искусственного интеллекта.

эксперимент по контролю за производственными процессами с помощью искусственного интеллекта. Face ID: система распознавания лиц для управления доступом и учёта рабочего времени.

«Больницы будущего» Москвы

До 2030 года Москва планирует создать целую сеть «больниц будущего». Всего появится 34 новых корпуса, а капитальную реконструкцию проведут ещё в 116. Уже сейчас в рамках этой программы сдали 21 новое здание и обновили 80 существующих объектов. Среди ярких примеров — Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», инфекционная клиническая больница № 1, шесть флагманских центров на базе ведущих многопрофильных больниц (таких как ГКБ имени В.В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова и других), а также Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и новый комплекс детской больницы святого Владимира.

В Сколкове сейчас заканчивают строить лечебно-диагностический комплекс для Московской городской онкологической больницы № 62. Параллельно идёт возведение и реконструкция корпусов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.П. Демихова, Морозовской детской больницы и Московского клинического центра «Больница 52».

Более века на страже здоровья: история Склифа

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского основали 23 июля 1923 года в здании бывшей Шереметевской больницы. Сегодня это один из крупнейших многопрофильных центров столицы, расположенный в Мещанском районе по адресу: Большая Сухаревская площадь, 3.

Институт занимает 10 корпусов общей площадью свыше 120 тысяч м² и насчитывает около 900 коек, включая более 150 реанимационных.

Ключевые вехи развития: 1930 г. — открыто отделение биотехнологий и трансфузиологии;

1962 г. — создан токсикологический центр;

1973 г. — организован ожоговый центр;

2014 г. — запущен региональный сосудистый центр;

2016 г. — сформирован нейрохирургический кластер с центром радиохирургии.

Институт остаётся единственным в Москве, где проводят операции на аппарате «Гамма-нож», и лидирует по количеству высокотехнологичных вмешательств.