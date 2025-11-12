Россия и США
12 ноября, 00:21

На Командорах ввели режим повышенной готовности из-за циклона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Власти Командорских островов привели силы и средства в режим повышенной готовности из-за приближения второй волны мощного циклона. Заместитель председателя Правительства Камчатского края Вячеслав Черныш сообщил, что село Никольское, административный центр Алеутского муниципального округа, уже подготовлено к возможным последствиям непогоды.

По словам Черныша, в случае необходимости будут задействованы резервные источники питания и приняты оперативные меры реагирования.

«Обеспечение теплоснабжения и водоснабжения также остаётся в зоне особого внимания», – подчеркнул замглавы правительства.

Власти обещают минимизировать риски для жителей и инфраструктуры, несмотря на сильный ветер и угрозу перебоев в энергоснабжении.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатку обрушился мощный циклон с ураганным ветром и снегопадами. В Петропавловске-Камчатском ветер повалил десятки деревьев на дороги и автомобили, а обрывы проводов грозят отключением электричества.

