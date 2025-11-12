Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 06:22

Появились новые данные из медкарты отца главкома ВСУ, которому «‎врачи дали 3 месяца»

Александр Сырский. Обложка © Генштаб ЗСУ

Александр Сырский. Обложка © Генштаб ЗСУ

Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Станислав Сырский начал передвигаться по квартире на коляске.

Сейчас мужчина постепенно восстанавливается: он начал узнавать родных, и супруга катает его по квартире в коляске (выход на улицу пока затруднён из-за отсутствия пандусов). Недавно Сырский впервые смог принимать пищу, такую как супы и фрукты, без использования катетера.

У Сырского-старшего выявлено доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга. Фото © SHOT

У Сырского-старшего выявлено доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга. Фото © SHOT

По имеющимся данным, диагноз «рак мозга» у Сырского-старшего не подтвердился. Вместо этого у него было выявлено доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга, предположительно связанное с травмой головы, а также болезнь Альцгеймера, астма и болезнь Паркинсона.

Украина ненавидит, Россия ищет, отец умирает: карма главкома-перебежчика Сырского
Украина ненавидит, Россия ищет, отец умирает: карма главкома-перебежчика Сырского

Информация о якобы повторном вызове реанимации к Станиславу Прокофьевичу оказалась фейком. Семья ни разу не вызывала скорую помощь после его возвращения во Владимир. Бригада, приезжавшая на прошлой неделе, предназначалась соседям, а не отцу главкома ВСУ, как ошибочно сообщалось журналистами. Они также писали, что, по прогнозу врачей, отцу главкома ВСУ осталось жить три месяца.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Александр Сырский
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar