Россиянки назвали справедливую «зарплату жены»

Более 40% россиянок считают справедливой «зарплату жены» в размере 35-50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие три тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет.

28% женщин считают достойной «выплату» в 25-35 тысяч рублей, а 31% респонденток ожидают свыше 50 тысяч рублей от мужа ежемесячного при условии отказа от профессионального роста. При этом 42% готовы рассматривать формальные выплаты как признание их вклада в семью. 36% ценят прежде всего внимание и благодарность партнёра, а не деньги, которые он даёт.

Мужчины демонстрируют противоречивое отношение: 44% признают домашний труд полноценной работой, но только 37% поддерживают денежную компенсацию за него. Каждый пятый мужчина (19%) считает, что такие выплаты подрывают традиционные семейные ценности.

Интересно, что 48% мужчин выступают за взаимность в таких выплатах, если роль домохозяина выполняют они. Однако лишь 23% женщин готовы платить «зарплату мужа» в аналогичной ситуации. Итоги опроса привёл ТАСС.

Напомним, ранее в России призвали обязать мужчин платить женщинам зарплату за домашние хлопоты. Труд, приносящий семейному бюджету экономию в сотни тысяч рублей ежемесячно, должен получать поддержку через систему обязательных выплат от супругов, полагает психолог.