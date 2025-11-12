Под Курском нашли робинзона-пенсионера, который живёт в лесу и готовит еду на костре

В Курской области волонтёры обнаружили 74-летнего пенсионера, который живёт в лесу под открытым небом и готовит еду на костре. Об этом сообщает проект «Домик Добрых Дел».

Отмечается, что Министерство соцобеспечения региона готово предоставить ему жильё, но мужчина, Анатолий Иванович, на все предложения отвечает категорическим отказом. Добровольцы предполагают, что причиной могут быть недоверие к людям или прошлый негативный опыт. Несмотря на это, они не оставляют попыток уговорить его переехать в комфортные условия.