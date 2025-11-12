У московской геймерши начала отниматься рука после многочасового марафона в CS

Москвичка обратилась к врачам с болью и онемением в руке после многочасовой игры в компьютерные игры. О «профессиональных» заболеваниях геймеров сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка устроила трёхчасовой марафон в компьютерном клубе, играя в CS:GO и PUBG. По меркам киберспорта или стримов это не такая уж большая сессия, но даже после такой у неё частично онемела рука и появились боли в области большого пальца, которые продолжались несколько дней.

Как пояснили врачи, у активных геймеров часто развивается синдром запястного канала — защемление кистевого нерва из-за монотонных напряжённых движений. Это вызывает отёк, который давит на срединный нерв, приводя к боли, онемению и покалыванию в большом, указательном и безымянном пальцах.

Однако вскоре с такими проблемами к врачу геймеры пойдут целыми штабелями, ведь недавно доля возрастных игроков превысила количество молодых. Кроме того, играми стало увлекаться гораздо больше женщин, хотя лет 10 назад это были единицы.