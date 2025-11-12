На Ямале ищут мужчину и двух женщин, пропавших во время поездки на снегоходах

В Ямало-Ненецком автономном округе развёрнута поисковая операция после исчезновения трёх человек, выехавших на снегоходах из посёлка Белоярск. Как сообщили URA.ru в пресс-службе департамента гражданской защиты, группа, состоящая из мужчины и двух женщин, отправилась 10 ноября в направлении чума, расположенного в 50 километрах от населённого пункта в сторону деревни Лаборовая.

Напомним, в Красноярском крае на протяжении недели ищут 36-летнего охотника Романа Гуляева, пропавшего в тайге при возвращении с промысла. По словам супруги, последний разговор с мужем состоялся 29 октября. Во время него он сообщил ей, что отправляется в путь по реке к следующей избушке, а после ночёвки в ней — домой. Однако 30 числа, когда Роман уже должен был вернуться, его никто так и не увидел.