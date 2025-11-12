Россия и США
12 ноября, 10:42

На Ямале ищут мужчину и двух женщин, пропавших во время поездки на снегоходах

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе развёрнута поисковая операция после исчезновения трёх человек, выехавших на снегоходах из посёлка Белоярск. Как сообщили URA.ru в пресс-службе департамента гражданской защиты, группа, состоящая из мужчины и двух женщин, отправилась 10 ноября в направлении чума, расположенного в 50 километрах от населённого пункта в сторону деревни Лаборовая.

Спасатели «Ямалспаса» совместно с правоохранительными органами проводят поисковые мероприятия с использованием двух снегоходов. На утро 12 ноября местонахождение ямальцев остаётся неизвестным. Операция продолжается в сложных погодных условиях, характерных для арктического региона в ноябре.

В «ЛизаАлерт» рассказали, что могло произойти с пропавшей семьёй Усольцевых

Напомним, в Красноярском крае на протяжении недели ищут 36-летнего охотника Романа Гуляева, пропавшего в тайге при возвращении с промысла. По словам супруги, последний разговор с мужем состоялся 29 октября. Во время него он сообщил ей, что отправляется в путь по реке к следующей избушке, а после ночёвки в ней — домой. Однако 30 числа, когда Роман уже должен был вернуться, его никто так и не увидел.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

