Сдавливает мозг: Life.ru узнал у врача, сколько отец главкома ВСУ проживёт с «‎убийцей» в черепе

Отцу главкома ВСУ Сырскому, страдающему от множества заболеваний, в лучшем случае осталось жить несколько месяцев. Об этих неутешительных прогнозах Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. Центральной проблемой Станислава Сырского является доброкачественная опухоль головного мозга.

«Всё, что внутри черепа, даже если это доброкачественная опухоль, всё равно имеет так называемые злокачественные течения. Череп — это замкнутый объём, и всё, что там внезапно начинает увеличиваться, сдавливает мозг», — объяснил терапевт.

Он подчеркнул, что такая опухоль «всё равно будет его убивать», отличаясь от рака лишь тем, что «это будет происходить несколько дольше». Врач отметил, что существуют возможности удаления подобных новообразований, но в данном случае ситуация осложняется другими тяжёлыми диагнозами.

«Вообще рекомендуется, конечно, если есть возможность, если доступ к ней не очень сложный, удалять такие вещи, сделать операцию и уничтожать эти опухоли хотя бы для того, чтобы дать возможность человеку пожить, но здесь всё зависит от тяжести его сопутствующих заболеваний, насколько он сможет перенести эту операцию», — рассказал Звонков.

К основной проблеме — опухоли — у отца Сырского также добавляются Паркинсон, Альцгеймер и астма. Как отметил врач-терапевт, «это всё усугубляющее, скажем так, течение состояния и вообще перспективы и прогнозы заболевания». Есть вероятность, что Станислав Сырский, несмотря на то что он колясочник, вероятнее всего, «расплачивается за грехи своего сынка».

«Я думаю, в лучшем случае он проживёт несколько месяцев. Потому что там масса сопутствующих проблем возникает, развивается. Там возможно появление и пневмонии статической, то есть гипостатической пневмонии за счёт постоянного вот этого вынужденного положения сидения, лежания, малоподвижности. Вот тромбозы могут быть в руках, в ногах, где угодно, и откуда угодно может стрельнуть какая-то, и не угадаешь никогда», — заключил Андрей Звонков.

Ранее Life.ru сообщал, что главком ВСУ частично оплатил лечение отца в России из средств, предназначенных для нужд украинской армии. Счета в клиниках превысили пять миллионов рублей, и часть этой суммы была переведена из военного бюджета Украины.