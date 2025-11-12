Долг Дмитрия Портнягина перед ФНС превысил 808 млн рублей

Долг предпринимателя Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой достиг 808 млн рублей, сообщает «Постньюс».

По данным издания, с начала года его компания «Клуб 500» получила четыре новых иска, а всего к структуре подано 15 исков на сумму более 10 млн рублей. Только за последние недели поступили два новых требования — на 1,546 млн и 1,01 млн рублей.

В команде «Трансформатора» заявили, что претензии к «Клубу 500» связаны с переходом на новую бизнес-модель и заверили, что все требования государства будут урегулированы.

Тем временем Мещанский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу Дмитрия Портнягина, обвиняемого в легализации денежных средств через фирмы-посредники в 2016–2018 годах. Из-за нарушений в обвинительном заключении дело было возвращено в прокуратуру.