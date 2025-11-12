Россия и США
Регион
12 ноября, 10:54

Токаев заявил, что визит в Россию выведет союз с Москвой на новый уровень

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит в Россию особенно важным для укрепления союзнических отношений между двумя странами. Об этом он заявил во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Считаю свой визит в РФ особенно важным — он выводит союзнические отношения стран на новый уровень», — подчеркнул Токаев.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Матвиенко отметила стратегический характер отношений между Москвой и Нур-Султаном и подтвердила заинтересованность России в дальнейшем укреплении партнёрства.

Визит Токаева проходит по приглашению Владимира Путина. В программе — переговоры на высшем уровне, подписание новых соглашений и обсуждение интеграционных инициатив в рамках ЕАЭС и СНГ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Валентина Матвиенко
  • Казахстан
  • Политика
