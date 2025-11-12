Оперная певица Людмила Сергиенко установила себе надгробие при жизни

Легендарная оперная певица Людмила Сергиенко заранее позаботилась о собственном надгробии — на Троекуровском кладбище появился памятник с открытой датой смерти.

По данным Mash, надгробие установлено рядом с могилой её покойного мужа, известного певца Владислава Верестникова. 79-летняя артистка много лет страдает гипертензией с поражением сердца и, по словам источников, решила урегулировать похоронные вопросы самостоятельно, чтобы не беспокоить родных.

В разговоре с Mash Людмила Борисовна подтвердила информацию, но отказалась давать дополнительные комментарии.

Людмила Сергиенко — народная артистка России, обладательница редкого лирико-драматического сопрано. Более полувека она выступала на ведущих оперных сценах страны и преподавала в ГИТИСе, воспитывая новое поколение вокалистов.