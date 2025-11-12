Минфин планирует впервые разместить облигации федерального займа в юанях

Министерство финансов России объявило о планах впервые разместить облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в китайских юанях. Сбор заявок на новые ценные бумаги намечен на 2 декабря.

«Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях», — говорится в сообщении.

Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, со сроком до погашения от 3 до 7 лет. Купонный период составит 182 дня, а номинальная стоимость одной облигации — 10 000 китайских юаней. Объёмы эмиссии и ставки купонного дохода по каждому выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок 2 декабря 2025 года. Техническое размещение облигаций запланировано на 8 декабря 2025 года.

Приобретение и получение выплат по облигациям будет возможно как в юанях, так и в российских рублях, по выбору инвестора. Сбор книги заявок пройдёт в букбилдере Московской биржи, а техническое размещение — на торгах биржи в режиме «Размещение: Адресные заявки». Централизованное хранение сертификатов выпусков обеспечит НРД.

Ранее стало известно, что Министерство финансов с 10 ноября по 4 декабря планирует осуществить продажу иностранной валюты и золота на общую сумму 2,7 млрд рублей. Ежедневный объём продаж составит 0,1 млрд рублей. Этот показатель значительно ниже предыдущих уровней.