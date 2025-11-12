В Кремле начались переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева
Во второй день государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию в Кремле проходят переговоры с Владимиром Путиным.
Видео © Пресс-служба Кремля
Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке дня — развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки.
Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи. Главы государств поприветствовали членов делегаций обеих стран. По итогам переговоров запланировано подписание пакета документов.
Путин подчеркнул, что Москва и Астана являются «ближайшими партнёрами, друзьями и союзниками», а их отношения подтверждаются «конкретными делами и результатами совместной работы».
Это третий визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в статусе президента. Казахстан остаётся ключевым партнёром Москвы в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Визит призван укрепить стратегическое взаимодействие и расширить экономическое сотрудничество между странами.
Обложка © Пресс-служба Кремля