На севере Москвы обновили общественные пространства Оглавление Парк «Автомобилист»: для детей и любителей спорта Головановский парк: игровая зона в экостиле Народный парк: воркаут, тренажёры и игровая зона для детей всех возрастов Преображение Боткинского бульвара и сквера на Ленинградском проспекте Скейт-парк в районе Молжаниновском Благоустройство в Бескудниковском и Головинском районах В этом году в Северном административном округе Москвы реализовали несколько крупных проектов благоустройства. В Савёловском районе привели в порядок парк «Автомобилист», в Беговом благоустроили общественные зоны, а в Молжаниновском построили скейт-парк. 12 ноября, 15:19 В Москве обновили общественные пространства на севере города. Обложка © mos.ru

Парк «Автомобилист»: для детей и любителей спорта

В Савёловском районе привели в порядок парк «Автомобилист». Это популярное место для прогулок и отдыха местных жителей, особенно семей с детьми. Обновили детскую площадку — там сделали игровую зону для ребят всех возрастов.

В распоряжении юных исследователей — научные модули, верёвочные лазилки и мини-скалодром с разными уровнями сложности. Ребята могут не только тренировать ловкость, но и развивать мышление, мелкую моторику. Любовь к музыке поможет реализовать стилофон, а первые шаги в изучении нового дети делают с модулями «Слушай город» и «Плавучий маяк».

Здесь же установили качели, батуты и балансиры, настелили безопасное покрытие для комфортных игр.

Для любителей активного отдыха улучшили спортивную зону — появились комплексы для воркаута с турниками и кольцами. Здесь же спортсмены оттачивают навыки паркура.

Для тихого отдыха в парке заменили скамейки и сделали зону с перголой и качелями. Кроме того, отремонтировали дорожки и установили современные фонари. На всей территории провели дополнительное озеленение: высадили деревья и многолетние растения.

Головановский парк: игровая зона в экостиле

В районе Аэропорт благоустроили Головановский парк. Для детей там сделали современную игровую зону в экостиле. Они могут порезвиться на качелях-гнёздах, балансирах, каруселях, а городок с лазилками и горками помогает им развить моторику и ловкость.

В парке обновили пешеходные дорожки и модернизировали системы освещения, чтобы прогулки были приятными в любое время суток. Теперь здесь можно отдохнуть на новых скамейках и покачаться на качелях.

Народный парк: воркаут, тренажёры и игровая зона для детей всех возрастов

Преобразился и Народный парк в Ховрине. Здесь тоже создали большую игровую зону для ребят разных возрастов. Разместили городки с горками, переходами и лазилками. Установили качели-гнёзда, балансиры, батуты и развивающие панели.

Для любителей активного отдыха обустроили воркаут-зону и уличные тренажёры для всех групп мышц. Появились столы для настольного тенниса и универсальная площадка для игры в футбол и баскетбол. Здесь же можно отрабатывать навыки паркура и скалолазания.

В парке обновили прогулочные тропинки и сделали зоны отдыха с лавочками и качелями. А ещё тут установили современные опоры освещения и провели дополнительное озеленение.

Преображение Боткинского бульвара и сквера на Ленинградском проспекте

Две общественные зоны благоустроили в Беговом районе. Теперь можно с комфортом прогуляться по Боткинскому бульвару. Здесь обновили пешеходные дорожки и проложили дополнительные тропинки. Для тихого отдыха есть современные беседки и новые скамейки. Помимо того, сделали зону с парковыми качелями и шезлонгами. Для собак обустроили специальную площадку со снарядами для дрессировки.

Ещё один проект в этом районе — сквер на Ленинградском проспекте.

По просьбе преподавателей расположенной рядом школы искусств обустроили спортивную зону. Теперь здесь можно играть в футбол и баскетбол на многофункциональной площадке, развивать силу и ловкость в воркаут-зоне.

Детей помладше притягивает новая игровая площадка с лазилками, горками и домиками. Здесь же установили качели и карусели, настелили безопасное покрытие для активных игр.

Скейт-парк в районе Молжаниновском

У жителей Молжаниновского района появились новые возможности для спорта и отдыха. Так, между корпусами 6а и 6б школы «Перспектива», расположенными на 1-й Сестрорецкой улице, оборудовали скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта.

Ребята тренируют навыки скейтбординга на разгонных горках и рейлах. Здесь же юные спортсмены отрабатывают трюки с помощью боксов, имитации лестницы и других элементов. Бетонная конструкция комплекса обеспечивает хорошее сцепление, а ещё снижает уровень шума и не стирает колёсики скейтборда.

Благоустройство в Бескудниковском и Головинском районах

В Бескудниковском районе преобразилась территория вокруг жилых домов в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Фёдорова и Дмитровского шоссе.

Здесь обновили детские площадки — и теперь ребятишки разных возрастов хорошо проводят время на ярких горках и лазилках. На территории установили современные качели, карусели и батуты. А пока ребята играют, родители могут отдохнуть на скамейках с навесом.

У любителей активного отдыха появилась возможность заниматься рядом с домом на силовых и кардиотренажёрах. Здесь же для тренировок оборудовали воркаут-зону.

Проекты благоустройства – 2025 на севере Москвы расширили качественное общественное пространство и сделали парки, скверы ещё более комфортными и притягательными для жителей.

Авторы Валерия Мишина