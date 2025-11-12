Царь-баня и дворец науки. Какие памятники архитектуры Москвы сохранили историческую функцию Оглавление От лечебниц для малоимущих к многопрофильным стационарам Вокзал как памятник своей эпохе и первый в мире рысистый ипподром Символ технического прогресса и дворец науки Царь-баня в сердце Москвы В Москве есть множество памятников архитектуры, которые сегодня выполняют свою первоначальную функцию и используются так же, как десятилетия назад. Например, в Первой градской и Морозовской больницах до сих пор принимают пациентов, в планетарии показывают звёздное небо. 12 ноября, 15:45 В Москве есть памятники архитектуры, которые сохранили историческую функцию. Обложка © mos.ru

От лечебниц для малоимущих к многопрофильным стационарам

Трёхэтажное здание в строгом стиле классицизма, украшенное монументальным портиком с колоннами и треугольным фронтоном, — Голицынская больница напоминает дворянскую усадьбу. Такой её и задумывал знаменитый архитектор Матвей Казаков. Внутри обустроили палаты, лечебные помещения, аптеку и квартиры для врачей. В 1802-м больница приняла первых пациентов, помощь была бесплатной независимо от финансового положения и гражданства. Спустя 31 год рядом с Голицынской открылась Первая градская больница. В 1959-м Голицынскую, Первую и Вторую градские объединили и назвали в честь легендарного отечественного хирурга.

Сегодня больница № 1 имени Н.И. Пирогова — один из старейших и крупнейших стационаров Москвы. Медицинский комплекс модернизируют. Уже открыты флагманский и межокружной ревматологические центры, обновлены палатный и лечебный корпуса.

Вокзал как памятник своей эпохе и первый в мире рысистый ипподром

В сентябре 2020 года после масштабной реставрации вновь заработал Северный речной вокзал — памятник архитектуры регионального значения. С его возрождением Москва напомнила о своём статусе порта пяти морей. Вокзал строили вместе с каналом Москва – Волга и открыли в 1937 году. Перед архитектором Алексеем Рухлядевым стояла задача отразить устремлённость молодой Страны Советов. Его грандиозное творение стало выдающимся образцом сталинского ампира. Однако в 1990-х порт пришёл в упадок. Позже вокзал закрыли из-за аварийного состояния.

Специалисты отреставрировали фасады здания, напоминающего двухпалубный корабль с мачтой, фарфоровые медальоны, скульптуры, старинные часы, шпиль со звездой, центральную лестницу, интерьеры, панно, витражи, роспись, набережную и парк.

Ещё в Москве сохранился старейший в России и первый в мире рысистый ипподром — объект культурного наследия регионального значения. В 1834 году здесь, в южной части Ходынского поля, провели первые бега. Это вид конного спорта, при котором запряжённые в двухколёсный экипаж лошади соревнуются на скорость и выносливость. Позже на ипподроме появились трибуны и скаковое поле. Главный корпус был выполнен в стиле поздней эклектики. После пожара 1949 года его перестроили. Новое здание оформили монументальным парадным портиком со скульптурами лошадей на крыше, а также многоярусной башней, шпиль которой венчает флюгер с изображением орловского рысака (гордости отечественного коневодства).

Сейчас Центральный московский ипподром реконструируют, после этого он вновь откроется для любителей конного спорта.

Символ технического прогресса и дворец науки

Здание-цилиндр с железобетонным куполом диаметром 27 метров, в окрестностях которого тянутся огороды и ездят гужевые повозки, — так выглядел Московский планетарий в 1929-м. Тогда космическая эра ещё не началась, и всё, что представляла собой культурная площадка, — это зрительный зал и аппарат, проецирующий звёзды.

С 1994 по 2011 год памятник конструктивистской архитектуры был закрыт на реконструкцию. Историческое здание было поднято на шесть метров, под ним обустроили новые помещения. Теперь планетарий — памятник архитектуры регионального значения, мультиформатный научно-просветительский центр и один из символов технического прогресса. В музее Урании представлены метеориты, образцы инопланетного грунта, старинные телескопы и модель Солнечной системы.

Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — объект культурного наследия регионального значения. Отчасти оно вдохновлено проектом монументального Дворца Советов, который так и не был реализован. Высотка в стиле сталинского ампира напоминает ступенчатую пирамиду, её центральная часть увенчана башней со шпилем. По замыслу авторов сооружение олицетворяло интеллектуальную и физическую силу народа, победившего в Великой Отечественной войне. 1 сентября 1953 года в аудиториях впервые прошли занятия.

Сегодня ведутся работы по сохранению дворца науки: приведены в порядок помещения геологического, географического и механико-математического факультетов.

Царь-баня в сердце Москвы

На углу Неглинной улицы (дом 14) и Сандуновского переулка возвышается трёхэтажный дворец в стиле бозар, украшенный элементами барокко, ренессанса, рококо, готики и классицизма. Это знаменитые Сандуны — объект культурного наследия регионального значения, старейшие московские общественные бани, которые принимают посетителей с 1808 года.

В банях бывали великие князья Романовы, писатели Антон Чехов и Лев Толстой, композитор Сергей Рахманинов и режиссёр Сергей Эйзенштейн. Певец Фёдор Шаляпин называл их царь-баней.

