В Москве проводят бесплатные занятия по плаванию и аквааэробике

Жители столицы могут присоединиться к бесплатным тренировкам по плаванию и аквааэробике. Занятия в бассейне способствуют укреплению иммунитета, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, полезны для психического и эмоционального здоровья человека.

Тренировки по плаванию

Плавание — это универсальный вид спорта, в котором все мышцы тела получают равномерную нагрузку. Занятия в бассейне способствуют укреплению иммунитета, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, полезны для психического и эмоционального здоровья человека.

Одно из ключевых преимуществ плавания заключается в том, что благодаря воде человек становится лёгким, поэтому не оказывается нагрузка на суставы. Это очень актуально для людей с избыточной массой тела. Плавание позволяет одновременно проработать руки, плечи, спину, пресс и ноги. Кроме того, этот вид спорта улучшает осанку, способен снять стресс, успокоить и дать заряд энергии.

Бесплатные тренировки по плаванию в секциях Москомспорта проходят во Дворце спорта «Некрасовка» на Покровской улице (дом 22), спортивных комплексах «Альбатрос Внуково» на улице Рассказовской (дом 31), «Братеево» на улице Борисовские Пруды (дом 20, корпус 3б), «Волна» на Чертановской улице (дом 45б), «На Ереванской» на Ереванской улице (дом 20, корпус 2, строение 1), в бассейне «Медынский» на Медынской улице (дом 9а, строение 2), а также на других спортивных объектах.

Занятия аквааэробикой

Аквааэробика — тренировка в воде, состоящая из адаптированных упражнений и сочетающая в себе элементы аэробики, гимнастики и плавания, которые выполняются в условиях сопротивления воды.

Аквааэробика позволяет чувствовать свое тело, контролировать его и достигать совершенства в каждом движении. Этим видом спорта можно начать заниматься в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки. А ещё занятия аквааэробикой — это отличный способ расслабиться и снять стресс, вы почувствуете себя обновлённым и полным энергии.

Бесплатные занятия аквааэробикой проводятся в спортивных комплексах «Горизонт» в Зеленограде на Середниковской улице (дом 5), «Красный Октябрь» на Тушинской улице (дом 16а) и «Лазурный» на улице Вилиса Лациса (владение 26).

Спартакиада «Мой спортивный район»

Любители плавания также могут попробовать свои силы в соревнованиях, которые проводятся в рамках спартакиады «Мой спортивный район».

Это ежегодное комплексное соревнование среди детей и взрослых, которое проходит в десяти округах Москвы по восьми видам спорта: мини-футболу, легкоатлетической эстафете, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шашкам, шахматам и плаванию.

Проводится она с октября по декабрь, регистрация на этапы открывается последовательно. Победители окружного этапа могут побороться за награду на городском уровне. Лучшие получат кубки, медали и призы. Принять участие могут только спортсмены-любители с постоянной или временной регистрацией в Москве.

В прошлом году в окружных этапах спартакиады приняло участие 13,8 тысячи человек.

Поддержка спорта, создание новых точек притяжения горожан, а также мест досуга и отдыха — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина