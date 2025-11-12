На Украине произошла авария на единственной урановой шахте

На украинской урановой шахте «Ингульская» произошла авария с затоплением, в результате чего двое рабочих пропали без вести. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

ЧП случилось 11 ноября: в подземной выработке произошёл прорыв гидроукладочной смеси, которая затопила один из горизонтов. На момент аварии в шахте находились четверо человек.

Двоим работникам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Судьба ещё двоих остаётся неизвестной. К поискам пропавших подключились спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Восточный ГОК» — единственный в Украине комбинат по добыче и переработке урановой руды и крупнейший производитель серной кислоты. В советское время предприятие, подчинявшееся Минсредмашу, было ключевым поставщиком урана для атомной промышленности СССР. Основано в 1951 году. Это не первая авария на его шахтах: в июне затапливалась Смолинская шахта из-за проблем с электричеством.