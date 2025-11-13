Россия и США
12 ноября, 22:50

В ЕС высказали опасения по поводу выдачи новых кредитов Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RomanR

В Европейском союзе возникли сомнения относительно выдачи новых кредитов Украине из-за её долговой устойчивости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что предоставление обычных кредитов Киеву становится невозможным.

Он отметил, что Украина сталкивается с серьёзным дефицитом финансирования, а также существуют опасения относительно устойчивости её долгов.

«Мы не можем просто продолжать предоставлять обычные кредиты», — сказал Домбровскис по итогам встречи глав минфинов стран ЕС.

При этом, по словам Домбровскиса, какие-то альтернативные варианты окажутся тяжёлым бременем для стран ЕС. Он добавил, что новые виды финансирования Украины возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем. Еврокомиссар отметил, что «репарационный кредит» позволил бы не возлагать дополнительное финансовое бремя на страны Евросоюза.

Раннее Life.ru сообщал, что Норвегия обсуждает выделение Украине кредита на 100 миллиардов евро. Инициатива обсуждается на фоне критики со стороны Дании и ряда европейских государств, которые обвинили Осло в том, что страна якобы «наживается на войне».

Лия Мурадьян
