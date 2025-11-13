Задолженности и расчёт премий: на какие фишинговые письма попадаются сотрудники В организациях, которые регулярно проводят обучение по информационной безопасности, сотрудники лучше распознают цифровые угрозы и в шесть раз реже открывают потенциально опасные письма. 13 ноября, 13:06 Организации учат сотрудников защите от киберугроз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

При тренировочных фишинговых рассылках 40% работников переходят по подозрительным ссылкам, при этом каждый четвёртый (10% от общего числа) вводит конфиденциальные данные на специально созданной тестовой странице. Ещё 9% открывают вложения, которые при реальных кибератаках могут оказаться вредоносными. К такому выводу пришли специалисты МегаФона и Лаборатории Касперского по итогам совместного анализа тренировочных рассылок.

Наибольшее доверие у сотрудников вызывают письма якобы от HR-, финансового и ИТ-отделов. Например, из сообщения на тему «Расчёт премий» по тренировочной ссылке перешло 66,5% адресатов, а письмо с темой «Пароль к вашему аккаунту изменён» заинтересовало почти четверть (24%).

При этом среди прошедших обучающие программы только7% открывают подозрительные письма и лишь 2% переходят по сомнительным ссылкам, что в 20 раз меньше, чем среди необученной аудитории.

Авторы Валерия Мишина