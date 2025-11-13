Акция к Международному дню слепых пройдёт в Музее Москвы В кинотеатре Музея Москвы в рамках акции «Кино в каждом звуке», приуроченной к Международному дню слепых, состоится показ популярного мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» в сопровождении тифлокомментариев. 13 ноября, 12:52 В музее пройдёт акция к Международному дню слепых. Обложка © Пресс-служба Музея Москвы

Сюжет мультфильма «Унесённые призраками» повествует о приключениях десятилетней девочки Тихиро, которая попадает в таинственный мир, населённый духами.

Тифлокомментирование — это метод, позволяющий сделать визуальную информацию доступной для людей с ограничениями по зрению: специалист-тифлокомментатор описывает происходящее на экране, заменяя визуальные образы словами, создавая тем самым слуховую картину для зрителя. В России эта профессия официально признана с 2025 года.

Посетители Музея Москвы смогут «посмотреть» мультфильм, опираясь исключительно на слух, при помощи бесплатного приложения «Особый взгляд», разработанного специально для незрячих и слабовидящих людей. Для участия потребуется смартфон, наушники и предварительно установленное приложение, которое сканирует звук фильма и автоматически синхронизирует тифлокомментарий с соответствующим фрагментом.

Во время проведения акции участники смогут сосредоточиться на звуковом сопровождении, детальных описаниях и собственных ощущениях, что позволит им получить новый опыт восприятия кинематографа. Мероприятие призвано подчеркнуть, что благодаря тифлокомментированию кино становится доступным для всех, включая незрячих и слабовидящих людей. После просмотра гости обсудят свои впечатления с известным кинокритиком Настасьей Горбачевской.

Акция по поддержке слабовидящих людей проводится совместно с программой «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт», которая уже более 10 лет занимается развитием доступной среды и социокультурной инклюзией на региональном и федеральном уровнях. По статистике, в Москве проживает более 14 тысяч инвалидов по зрению, а в Московской области — ещё около 10 тысяч, причём с каждым годом количество незрячих и слабовидящих людей растёт.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья - в числе приоритетных проектов столицы.

