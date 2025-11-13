Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 09:54

Радио Судного дня повторило сообщение, которое звучало перед началом СВО

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Легендарная «жужжалка» снова подкинула загадку любителям конспирологии. Об этом сообщает проект «УВБ-76 логи».

13 ноября в эфире знаменитой радиостанции судного дня вновь прозвучало слово «ржавленье». Ранее оно уже передавалось 19 февраля 2022 года, что заставляет исследователей гадать о значении повтора.

Активность «радиостанции Судного дня» участилась. Накануне, 10 ноября, в эфир впервые вышло слово «анкерный». А 6 ноября слушатели зафиксировали сразу два сообщения: «крымохрип», также звучавший в феврале 2022-го, и очень похожий «моргопрах» — различие всего в одной букве.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Большую часть эфира она заполняет характерным жужжанием, за что и получила прозвище «жужжалка». Сообщения, которые она периодически передаёт, часто связывают в соцсетях с глобальными событиями. Роскомнадзор заявлял, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Радио Судного дня передало третье загадочное сообщение за день
Радио Судного дня передало третье загадочное сообщение за день

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar