Количество учеников предпринимательских классов выросло в восемь раз

В классах школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. В частности, знакомятся с различными экономическими системами, факторами производства и видами рынков. 13 ноября, 13:25 В Москве стало больше учеников предпринимательских классов.

Предпринимательское направление стабильно входит в тройку наиболее популярных предпрофессиональных классов. В этом учебном году в них учится около 11,4 тысячи московских старшеклассников. Это в восемь раз больше, чем в 2021-м, когда проект только заработал. Количество школ-участниц также выросло — с 44 до 223, рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Профильная образовательная программа

В предпринимательских классах школьники углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык, а также ряд спецкурсов. В частности, знакомятся с различными экономическими системами, факторами производства и видами рынков, узнают об инструментах маркетинга и технологиях продаж. Большую практическую пользу несут в себе знания основ бизнес-моделирования и составления бизнес-планов.

Предпринимателю и менеджеру важно умение анализировать, нестандартно мыслить и чётко доносить свою позицию до целевой аудитории. Поэтому в учебную программу входят занятия по развитию эмоционального интеллекта, креативности и критического мышления. Совсем не лишними будут навыки публичных выступлений и работы в команде.

Одновременно со школьной программой ученики предпринимательских классов осваивают профессию агента банка, изучая основы банковского дела: кредитной работы, депозитарных операций и консультирования клиентов. В конце обучения школьники решают кейсы, сдают экзамен и получают диплом об освоении специальности.

Партнёры программы

Среди партнёров предпринимательских классов более 300 компаний.

На их площадках школьники посещают бизнес-тренинги, семинары, лекции и бизнес-игры, а также участвуют в кейс-чемпионатах, бизнес-акселераторах и форсайт-сессиях. Успешные предприниматели делятся с ребятами личным опытом, дают советы и помогают разрабатывать собственные бизнес-идеи.

Большое значение для предпринимательских классов имеет сотрудничество с Институтом проблем управления Российской академии наук и 17 вузами. Среди них Российский экономический университет (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Школьники посещают лекции, семинары, мастер-классы, где под руководством преподавателей и научных сотрудников учатся создавать проекты и проводить исследования.

Более 90 процентов выпускников предпринимательских классов поступают на профильные направления в ведущие вузы страны. В их числе Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Полученные знания и навыки помогут молодым специалистам начать трудовую карьеру с работы в сфере экономики и финансов. Они также могут открыть своё дело — и Москва для этого создаёт максимум условий, помогая малому бизнесу с обучением, консультациями, помещениями, финансами и другим.

