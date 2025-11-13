Новости Life.ru теперь доступны в «Потоке» Дзена

Дзен запустил новый формат чтения новостей под названием «Поток». Это вертикальная лента коротких публикаций, сформированная рекомендационными алгоритмами сервиса. Формат помогает быстро узнавать главное в актуальных темах — от политики и экономики до спорта и науки.

Чтобы перейти в «Поток», достаточно открыть любую интересную новость. После клика алгоритм подбирает подборку материалов на ту же тему из разных источников и показывает их в вертикальном формате — листать можно свайпами. Такой подход позволяет за несколько минут охватить ключевые события в России и мире.

В Дзене отмечают, что запуск формата стал ответом на запрос аудитории: «По нашим данным, более 65% пользователей хотят получать новости в коротком виде. “Поток” — инструмент, который собирает самое важное на одном экране: один клик — и вы в курсе всех главных тем».

Новый формат уже доступен пользователям мобильных устройств и приложения Дзена.

