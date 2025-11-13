Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Согласно прогнозам МЭА, к 2035 году доля России на мировом газовом рынке сократится до 10%, а доходы от экспорта метана снизятся до $28 млрд против сегодняшних $120 млрд, сообщает oilcapital.ru. При этом производство СПГ к 2040 году останется ниже целевых показателей по причине санкционного давления.

Ставропольский край

Прокуратура Карачаевского района ведет проверку по факту падения двух туристов в Махарское ущелье. В настоящее время причины происшествия выясняются. По информации newstracker.ru, ведомство оценивает соблюдение требований к туристическим услугам. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.





Ростовская область

В Семикаракорском районе Ростовской области браконьер с тепловизором незаконно добыл 8 кабанов. Ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей, сообщает rostovgazeta.ru. Согласно законодательству, в данном регионе охота на кабанов разрешена только по именным разовым разрешениям.

Республика Татарстан

Фигуристка Евгения Медведева сообщила о помолвке с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Избранник сделал девушке предложение 7 ноября на крыше с видом на Москву, пишет inkazan.ru. Знакомство спортсменов состоялось в 2024 году на шоу «Звездные танцы». После помолвки Медведева отправилась в Казань на этап Гран-при, где впервые появилась на публике с кольцом на пальце.

Волгоградская область

По словам депутата ГД РФ от Волгоградской области Андрея Гимбатова, после гибели ребенка в результате нападения стаи уличных собак, зоозащитники присылают ему угрозы и проклятия. Об этом пишет novostivolgograda.ru. Парламентарий убежден, что подобные действия активистов компрометируют все движение защиты животных. При этом главной задачей является обеспечение безопасности людей.

Нижегородская область

В Нижегородской области наблюдается нехватка врачей в больницах. Жители Городца, Богородска, Кулебак, Вачи и Семенова сообщают о постоянных очередях и отсутствии профильных специалистов, информирует newsnn.ru. Глава региона Глеб Никитин поручил Минздраву разработать антикризисные меры и направить в Балахну пять терапевтов из Нижнего Новгорода.

Свердловская область

В Свердловской области наложат запрет на сбор веток около дорог, пишет tagilcity.ru. В Законодательное собрание региона поступила правительственная инициатива по ограничению сбора веток жителями для метел, плетения и других нужд вблизи трубопроводов, а также железных и автодорог. Причины установления ограничения в тексте документа не разъясняются.

Оренбургская область

Вода в реке Урал на территории Оренбургской области признана “очень грязной”. По данным 56orb.ru, такие выводы были сделаны на основании результатов регулярного мониторинга. В пробах речной воды выявлены повышенные концентрации сульфатов, меди и цинка. Экологи сообщают, что превышение норм носит устойчивый характер.

Тюменская область

Следствием вспышки гриппа на птицефабрике в Тюмени стал пустые полки в магазинах и рост цен. По информации nashgorod.ru, очаг заболевания образовался на фабрике «Пышминской», закрывающей более половины потребности региона в яичной продукции. Отгрузка куриного яйца на птицефабрике приостановлена и возобновится после получения официального заключения о безопасности продукции.

Омская область

В результате резкого потепления улицы Омска оказались наводнены “кашей” из растаявшего снега. По данным gorod55.ru, тротуары разделены на две зоны – плотный слой наледи переходит в участки, напоминающие болото. Автомобилисты жалуются на огромные лужи на дорогах, скрывающие на дне лед и ямы.

Приморский край

В Приморье полицейские задержали гражданина, который вел себя беспокойно при проверке документов. Задержанный сдал правоохранителям пакет с синтетическими наркотиками. Как сообщает vostokmedia.com, известно, что 35-летний житель Артема был объявлен в федеральный розыск за уклонение от суда по аналогичному делу. В качестве меры пресечения судом было избрано заключение под стражу.

Башкирия

Родственники бойца, который скончался в результате тяжелого ранения в зоне СВО, обратились к депутату. По информации Mkset.ru, в военкомате им было отказано в выплатах, поскольку смерть произошла из-за болезни, а не боевого ранения. Парламентарий взял ситуацию на контроль и намерен добиться пересмотра медицинского заключения для назначения положенных льгот.

Хабаровский край

Шумные чеглоки зимуют в Хабаровском крае, сообщает transsibinfo.com. Небольшие хищные птицы отличаются вздорным характером и отважно защищают свою территорию. Зрение чеглоков настолько острое, что позволяет им различать добычу за километр. Кроме того, пернатые способны развивать в пике скорость до 150 км/ч. Их рацион в основном составляют мелкие птицы, такие как ласточки, а также летучие мыши и крупные насекомые. Узнать чеглоков можно по рыжим «штанишкам» и желтым “очкам” вокруг глаз.

Новосибирск

Свыше 30 тысяч деревьев и кустарников были высажены в Новосибирске в 2025 году, информирует atas.info. Теперь молодые саженцы растут вдоль дорог в парках и скверах во всех районах города. Часть посадочного материала на 2026 год обеспечит новосибирский питомник, где уже набирают рост более 40 тысяч саженцев различных видов.