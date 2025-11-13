Перевод самому себе по СБП заблокировали? Почему ЦБ считает его подозрительным и что делать Оглавление Новое правило ЦБ: переводы самому себе от 200 тыс. руб. под подозрением Как работает мошенническая схема Что именно блокируют банки Три признака подозрительной операции по СБП в 2025 году Что делать если заблокировали перевод Пошаговая инструкция: как разблокировать средства и вернуть деньги Как избежать блокировки: советы ЦБ и банков Когда банк не вмешивается в перевод Частые вопросы Могут ли заблокировать обычный перевод между своими картами? Что, если банк необоснованно отказал в разблокировке платежа? Как не попасть под блокировку перевода? Почему банк заблокировал перевод по СБП самому себе? Какие переводы считаются подозрительными с ноября 2025 года? Что делать при блокировке и как избежать потери денег — читайте подробнее в материале Life.ru. 13 ноября, 12:00 Почему банк может заблокировать ваш перевод по СБП — подробнее. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ElenaYakimova, © Wikipedia / Центральный банк Российской Федерации

Переводили деньги с одной своей карты на карту другого банка через систему быстрых платежей, а счёт заблокировали? Ничего удивительного: Центробанк принял новые правила борьбы с мошенническими переводами и теперь будет следить даже за транзакциями, которые вы совершаете между своими счетами в разных банках. Какие именно переводы ЦБ может посчитать подозрительными и что делать в случае заморозки счёта? На эти вопросы у Life есть ответы, читайте далее — и вы всё узнаете.

Новое правило ЦБ: переводы самому себе от 200 тыс. руб. под подозрением

Вчера, 12 ноября, стало известно, что отныне Центробанк будет следить и за переводами самому себе. Так, если вы решите перевести более 200 тысяч рублей со счёта одного банка на ваш же счёт в другом банке, такую операцию ЦБ может признать подозрительной и заблокировать до выяснения обстоятельств. Связано это с тем, что зачастую мошенники просят сперва перевести все ваши средства со всех счетов на один.

Как работает мошенническая схема

Но зачем мошенники просят совершить такую манипуляцию и в чём заключается схема? На самом деле всё донельзя просто. Злоумышленникам так намного легче завладеть деньгами жертвы, ведь проще получить от неё один перевод всей суммы, чем ждать несколько раздробленных. К тому же есть вероятность, что преступники уже завладели доступом к вашему счёту, на который попросили перевести все свои деньги, а значит, это сделает возможность похищения средств ещё удобнее для них.

Что именно блокируют банки

ЦБ пояснил: блокировать будут не просто крупные переводы самому себе по СБП, а перевод третьему, незнакомому лицу, с которым у вас не было транзакций в течение последних шести месяцев, если ему как раз и предшествовали переводы между своими счетами.

«Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — уточнили в регуляторе.

Три признака подозрительной операции по СБП в 2025 году

Тремя главными признаками подозрительной операции по СБП являются:

Небольшая сумма, если она подходит под схему по отмыванию средств, мошенничества или дропперства. Например, множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счёт, который используется только для переводов, без бытовых платежей.

Слишком большое количество операций с физлицами — свыше 30 в день, или же частое проведение таких операций. Их могут расценить как транзитную схему или сокрытие происхождения средств.

И новый признак — переводы между счетами от 200 тысяч рублей. Этот момент мы уже подробно объяснили ранее.

Что делать если заблокировали перевод

Если ваш перевод всё же заблокировали, вы можете обратиться лично в свой банк либо позвонить в службу безопасности организации. Там вы объясните, как всё было на самом деле, и перевод разблокируют.

Пошаговая инструкция: как разблокировать средства и вернуть деньги

Однако могут не просто заморозить перевод, но заблокировать счёт по 115-ФЗ — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

В этом случае просто позвонить в поддержку будет мало.

Вам необходимо:

Связаться с банком по горячей линии или через приложение, запросить официальное уведомление о причине блокировки.

Собрать подтверждающие документы — договоры, счета, акты, накладные и другие бумаги, которые доказывают законность операций.

Подать документы в банк удобным способом: через мобильное приложение, интернет-банк или на e-mail.

Дождаться решения банка — по закону проверка может занять до семи рабочих дней, но на практике сроки зависят от конкретной ситуации.

Как избежать блокировки: советы ЦБ и банков

Чтобы избежать блокировки банковской карты, рекомендуют:

Не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не возвращать средства, поступившие «по ошибке», без консультации с банком.

Не передавать карту и данные для входа в онлайн-банк третьим лицам.

Избегать расчётов переводами по номеру телефона при оплате товаров или услуг.

Указывать назначение платежа при переводах.

Воздерживаться от использования пиратских сайтов, нелегальных казино и анонимных криптообменников.

Своевременно информировать банк об изменении фамилии, адреса или контактного телефона.

Не применять счёт физического лица для ведения предпринимательской деятельности.

Когда банк не вмешивается в перевод

Несмотря на то что банки пристально следят за вашими переводами хоть самому себе, хоть друзьям, есть случаи, куда они не вмешиваются вовсе, — договорные отношения клиентов.

Так, согласно Положению Банка России №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», любые претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банка, решаются без участия последних. Простыми словами: если вы отправите кому-то деньги по ошибке, никто вам их не вернёт, кроме получателя средств. Так что будьте внимательны!

Частые вопросы

И в завершение парочка часто задаваемых вопросов на тему блокировки переводов и ответы на них, которые помогут вам минимизировать риски заморозки операции и вернуть средства.

Могут ли заблокировать обычный перевод между своими картами?

Если транзакция на небольшую сумму, то риски для блокировки минимальны. Под подозрение попадают крупные переводы, от 200 тысяч рублей.

Что, если банк необоснованно отказал в разблокировке платежа?

В таком случае у вас есть право обратиться в Банк России или в суд.

Как не попасть под блокировку перевода?

Эксперты рекомендуют в назначении платежа указывать причину перевода, например «для личных нужд», «перевод собственных средств». Это помогает банку корректно классифицировать операцию.

