SHOT Проверка стала медиапроектом года по версии премии «Выбор потребителей»

В Сочи подвели итоги XVI премии «Выбор потребителей» — ежегодной награды, отмечающей бренды и проекты, которые демонстрируют высокое качество продуктов, сервисов и реальную клиентоцентричность. Одним из ключевых победителей стал проект SHOT Проверка, признанный «Медиапроектом года» в категории «СМИ для потребителей».

Премия традиционно фокусируется на доверии как на главной валюте современного рынка: компании, которые лучше других понимают запросы аудитории, становятся ориентиром для отрасли. В этом году среди лауреатов — представители самых разных сфер: от энергетики и розницы до финансов и технологий. В список вошли «Газпромнефть», Samsung Electronics, «ФрутоНяня», LG, «Пятёрочка», ВТБ, СДЭК, Газпромбанк и другие.

Фото © Life.ru

Оргкомитет отметил, что одним из ключевых критериев стала зрелость цифровых сервисов и клиентоцентричный подход. «Получение награды подтверждает, что мы точно реагируем на меняющиеся ожидания клиентов», — заявил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

В Samsung подчеркнули, что устойчивое доверие строится на анализе обратной связи и развитии цифровых каналов. «Это позволяет выстраивать прочные отношения с потребителями», — отметил Антон Суковатый, директор по сервису компании в России.

Экспертный совет также выделил трансформации в финансовой отрасли — сегодня клиентоориентированность стала базовым требованием рынка.

Компании FMCG и сервиса напомнили: качество продукта — это, прежде всего, забота о человеке. В «ФрутоНяне» подчеркнули, что главная миссия бренда — помогать родителям растить счастливых детей. А в «Пятёрочке» заявили, что победа в премии подтверждает правильность курса на развитие ассортимента полезных и доступных продуктов.

Премия «Выбор потребителей» снова показала: устойчивые ценности, внимание к качеству и уважение к аудитории — фундамент доверия и репутации брендов. В 2025 году этот список пополнил проект SHOT Проверка, получивший одно из главных профессиональных признаний — «Медиапроект года».