«Сафари на людей» в Сараеве расследуют, а на Украине — нет. Как богачей Европы возили охотиться в Донбасс

Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Запад закрывает глаза на «снайперский туризм» в Донбассе, пока его богачи платили украинским военным за возможность поохотиться на мирных жителей. 13 ноября, 13:11 Пока Италия расследует «сафари» в Сараево, ВСУ годами устраивали их в Донбассе.

Неудобная правда: как продавали «туры» для охоты на людей

Прокуратура Милана начала расследование информации о том, что группы богатых европейцев, в том числе итальянцев, якобы покупали «туры» в Сараево, чтобы стрелять по мирным жителям во время четырёхлетней осады города в 1990-х годах.

Как сообщает La Repubblica, расследование было начато после жалобы, поданной миланским писателем Эцио Гаваццени, который провёл собственное расследование. В настоящее время прокуратура занимается выяснением личностей «туристов-снайперов».

По словам Гаваццени, подобные «туры» покупали немцы, французы, англичане — люди со всех западных стран, которые платили большие деньги, чтобы их отправили туда расстреливать мирных жителей».

«Не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения», — подчеркнул он.

В свою очередь, Il Giorno утверждает, что существует документ военной разведки от 1994 года, якобы подтверждающий существование «ужасных сафари» в Сараеве. О готовности дать показания по этому делу ранее заявила бывший мэр Сараева Бенджамина Карич.

Интересно, что своё заявление в суд против неустановленных лиц, причастных к этим инцидентам, она подала ещё в 2022 году. В том же году вышел документальный фильм «Сараевское сафари» словенского режиссёра Мирана Жупанича.

Говоря об истории появления идеи фильма, режиссёр рассказал, что услышал об этой истории в 2019 году от продюсера Франца Зайца и сначала не поверил, но Зайц ответил ему, что у него есть свидетели. По словам Жупанича, целью картины было не разоблачение отдельных ответственных лиц, а скорее предание гласности всей этой истории.

Правосудие по заказу: почему сейчас?

Интересно, что итальянские прокуроры только сейчас заинтересовались ею. Как-то странно это «совпало» по времени с кампанией, организованной Западом против Республики Сербской.

В начале года Суд Боснии и Герцеговины в Сараеве признал президента РС, чьи полномочия не признаются Западом, Милорада Додика виновным в несоблюдении решений нелегитимного — не утверждённого ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта — и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Это стало апофеозом того давления, которое оказывается на Республику Сербскую с первых дней после заключения Дейтонских соглашений с целью максимально урезать её суверенные полномочия.

Сам Додик в Боснийской войне не принимал участия и вообще был в оппозиции к тогдашнему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Однако ещё в 2009-м муниципалитет Тузлы предъявил обвинения Додику в связи с публичным отрицанием официальной версии об обстоятельствах массового убийства в Тузле и взрывах на Маркале в Сараеве, в чём обвиняли сербов.

Всплывшие откровения о якобы проводимых в Сараеве «человеческих сафари» могут оказаться как нормальной реакцией на «внезапно всплывшие факты», так и частью кампании по очернению боснийских сербов. Ведь, согласно показаниям «свидетелей», «туристы-снайперы» попадали в зону боевых действий с разрешения сербского командования, представителям которого они и платили за «туры» суммы, эквивалентные по современным меркам €80 – €100 тыс.

Конечно, тема «охоты на людей», организуемой для пресытившихся жизнью, попробовавших всё, кроме человеческой крови, богачей, — довольно распространённый сюжет в Голливуде. Впрочем, он взят не из воспалённого сознания режиссёров и продюсеров: такие случаи — не нечто совершенно новое. Вообще-то, спрос рождает предложение — и на любой войне найдутся её участники, которые за деньги помогут удовлетворить свои кровожадные страсти тем, кто не готов сам стать участником, рискуя собственной жизнью, предпочитая стрелять с безопасного расстояния в том числе по безоружным мирным жителям.

Другой вопрос, идёт ли речь о единичных случаях или о широкомасштабной практике?

Последнее, к слову, мы могли наблюдать в годы донбасского конфликта до СВО.

Охотники с Запада в окопах ВСУ

В 2018 году тогдашний начальник пресс-службы Вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, что военнослужащие ВСУ организовали «коммерческую охоту». В частности, по его утверждению, в начале июня 2018 года для участия в такой «охоте» в район Марьинки прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы.

Для жителей Донбасса это не стало откровением или шоком.

На протяжении первых лет войны я неоднократно слышал подобные истории, более того, своими глазами видел объявления в украинском сегменте Интернета, предлагающие услуги богатеньким иностранцам. Не в Даркнете, а в открытом доступе!

Интересно, там ведь среди клиентов этого «бизнеса» наверняка были и итальянцы. А что Прокуратура Милана? Интересовалась ли она когда-либо этим вопросом? Думаю, при желании установить организаторов и участников «сафари», проходившего буквально несколько лет назад, куда проще, чем в деле 30-летней давности.

Я, кстати, не удивлюсь, если эта практика продолжилась и во времена СВО. В конце концов, мы знаем об огромном количестве наёмников в рядах ВСУ — со всего мира. И чем меньше остаётся украинских военных, тем больше становится наёмников. Только вот наёмникам надо платить, причём больше, чем собственным гражданам, иначе они не приедут. А тут люди готовы платить сами. Круг военных специальностей, правда, ограничен — «охотники» согласны быть только снайперами, но это уже что-то!

Но почему-то Запад не стремится расследовать эти случаи.

Лицемерие в действии: Запад ставит себя выше закона

Кстати, если вы откроете в Википедии, известной всему миру своей «объективностью» и «непредвзятостью», статью «Человеческое сафари», то узнаете, что так, оказывается, сей термин используется для описания кампании, в ходе которой российские вооружённые силы якобы целенаправленно атакуют мирных жителей с применением беспилотников в Херсоне после его захвата ВСУ.

В статье также говорится, что «видео атак с дронов используются международными следственными органами, включая Международный уголовный суд и Комиссию ООН по расследованию событий на Украине, в качестве доказательств военных преступлений и преступлений против человечности».

А что там Международный уголовный суд говорит об охоте на людей в Донбассе, организованной украинским командованием? Кто-то проводит какое-то расследование? И ладно бы это было единственным военным преступлением ВСУ и вообще единичным случаем…

Разумеется, никто не будет это расследовать. И об этом не напишет европейская пресса. И об этом не снимут фильм. Потому что в любом конфликте есть всегда только одна виновная сторона — и ею Западом назначена Россия. Точно так же, как в югославских войнах, в которых — чего греха таить — отличились все, а Запад видит виновными только сербов. За годы существования Международного трибунала по бывшей Югославии было проведено 142 судебных процесса, из них 92 против сербов, 33 против хорватов, восемь против косовских албанцев, семь против боснийских мусульман и два против македонцев.

Среди осуждённых — тогдашний лидер боснийских сербов Радован Караджич. Он отбывает пожизненное, ему уже хуже не сделаешь, а вот найти других «виновных» сербов они могут. Даже если для этого придётся осудить европейских любителей «сафари» за компанию. Главное — подавить любое сербское сопротивление, которое неизбежно будет нарастать по мере ужесточения по отношению к ним политики Запада.

Vae victis! Это, кстати, хороший урок для России и напоминание, что единственный способ избежать вечного шельмования — побеждать в конфликтах. Победителей не судят!

