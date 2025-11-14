Россия и США
13 ноября, 21:00

Гусев объяснил необходимость маркировки видео, созданных с помощью ИИ

Обложка © Life.ru

Использование искусственного интеллекта при создании видеоконтента должно сопровождаться обязательной маркировкой, чтобы избежать манипуляций и подмены фактов. Об этом заявил Life.ru первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, современные технологии позволяют генерировать изображения и ролики, которые практически невозможно отличить от реальных. В такой ситуации отсутствие обозначений может создать условия для злоупотреблений.

Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов. Мы предлагаем ввести простое и понятное правило — любая генерация с помощью ИИ должна быть обозначена. Это вопрос доверия, безопасности и ответственности перед обществом

Дмитрий Гусев

депутат Госдумы

Инициатива включена в пакет законопроектов, внесённых в Госдуму, и предполагает введение видимой текстовой пометки и машиночитаемой метки в метаданных видеоматериала.

