Новая трасса между МСД и улицей Академика Королёва сэкономит время для 250 тысяч москвичей

В Москве строят новую дорогу, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с улицей Академика Королёва. Кроме того, возводят путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Работы проинспектировал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что это непростой проект, так как строителям предстоит не просто проложить семь километров дорог, но и построить три эстакады в условиях транспортного хаба «Петровско-Разумовская». В этой точке пересекаются линия метро, две линии МЦД, будущая высокоскоростная магистраль, Северо-западная хорда и МСД. Мэр добавил, что такой мощный узел требует постоянного развития. Один из таких проектов — как раз новая связка. В декабре в этом узле планируется открыть городской вокзал.

Сейчас на стройке трудится 130 человек. Полное завершение работ, которые начались в сентябре 2023 года, намечено на декабрь следующего года.

Новая трасса улучшит транспортную доступность для жителей Марфина, Останкинского, Тимирязевского, Бутырского районов, где проживает более 250 тысяч человек. Она позволит сократить избыточный пробег машин более чем на 5 километров, а среднее время в пути — на 20 минут.

Вместе с тем снизится нагрузка на ключевые магистрали:

на участке МСД от Лихоборской набережной до Сельскохозяйственной улицы — на 8%;

на Дмитровском шоссе от Валаамской улицы до улицы Руставели — на 10%;

на Ботанической улице от улицы Академика Комарова до Академика Королёва — на 18%;

на улице Яблочкова от Фонвизина до Руставели — на 11%.

В будущем трассу продлят от улицы Академика Королёва до Шереметьевской. Это упростит выезд на МСД из Марьиной Рощи и подъезд к станции Останкино МЦД-3.

Фото © Mos.ru

Новая магистраль без светофоров протянется на 2,8 км и будет иметь по две-три полосы в каждую сторону. Она пройдёт от перекрёстка Валаамской улицы с Дмитровским шоссе параллельно путям МЦД-3 до пересечения улиц Академика Королёва и Ботанической.

В проект входит строительство трёх искусственных сооружений общей длиной около 1,5 км:

Путепровод через МЦД-3 (800 м) между Валаамской улицей и улицей Академика Королёва.

Эстакада-съезд с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу (460 м).

Эстакада-съезд с Валаамской улицы на улицу Милашенкова (230 м).

Также запланированы однополосные съезды, участки прилегающих дорог, два надземных перехода для пешеходов и шумозащитные экраны длиной 1,9 км. Кроме того, строители проложат 62 км инженерных коммуникаций и разобьют 5,4 га газонов. На сегодня готовность объекта оценивают в 43%.

Сколько дорог построили в Москве с 2011 года

С 2011-го по 2025 год в столице построили больше 1560 км дорог, что составляет почти треть от всей улично-дорожной сети. Также появилось 485 новых тоннелей, эстакад и мостов, увеличив количество искусственных сооружений на 70%, и 352 внеуличных пешеходных перехода.

Среди ключевых объектов, сданных в 2025 году:

Участок улицы Ивана Франко (февраль).

Развязка у метро «Корниловская» и дорожная сеть в посёлке Завода «Мосрентген» (август).

Участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (август).

Мост Академика Королёва (сентябрь).

Дорожная сеть в Мнёвниковской пойме и районе Раменки (сентябрь).