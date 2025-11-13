Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 18:10

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград для переговоров с Лихачёвым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Калининград для проведения переговоров с руководством Росатома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту Храброво.

Самолёт Bombardier немецкой авиакомпании FAI совершил посадку в 17:34 по местному времени, выполнив рейс из Марселя. Гросси покинул здание аэропорта в сопровождении официальной делегации, не пользуясь бизнес-залом. На территории аэропорта находилось около семи автомобилей представительского класса.

Переговоры между главой Росатома Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси запланированы на 14 ноября и будут посвящены вопросам, связанным с Запорожской АЭС. Согласно данным онлайн-табло, гендиректор МАГАТЭ планирует покинуть Калининград во второй половине дня рейсом в Вену.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что при посредничестве агентства в районе Запорожской АЭС введён режим локального прекращения огня. Данная мера направлена на обеспечение безопасного проведения ремонтных работ, укрепление линий подключения станции к внешнему энергоснабжению и снижение риска возникновения ядерного инцидента.

Анастасия Никонорова
