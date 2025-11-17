«НАШЕ радио», но это не точно. Почему его эфир заполонили беглецы и сторонники Украины Оглавление Несмотря на СВО: чей голос звучит в эфире «Нашего радио» каждые 5 минут? Крёстный отец «Нашего радио». Как русофоб Козырев создал станцию на деньги Березовского Кто стоит за «Нашим радио» сегодня Слушатели «Нашего радио» уже давно обратили внимание на то, что в разгар спецоперации внушительная доля плейлиста состоит из рокеров, которые поддерживают Украину, унижают Россию или держат фигу в кармане. Почему радиостанция отдаёт им предпочтение? 16 ноября, 21:23 Почему «Наше радио» крутит тех, кто против России. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kojiz Foto, © ТАСС / Александр Рюмин, Евгений Стукалин, © Wikipedia / НАШЕ РАДИО

Если бы вы включили «Наше Радио» в воскресенье на целые сутки, то по восемь раз услышали бы «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», семь раз «Секрет», шесть раз ДДТ (причём почти все песни антивоенные), пять раз «Несчастный случай», по четыре раза «Сплин» и Brainstorm, по разу Tequilajazzz, Диану Арбенину, Максима Леонидова и Чачу Иванова. Если бы включили во вторник, то получили бы вдобавок дважды Zdob Și Zdub и трижды «Ляписа Трубецкого». В сумме этим музыкантам отдано четыре с половиной часа из 24, почти 20% эфира.

А теперь напомним. «Мумий Тролль» Илья Лагутенко осудил спецоперацию, отменил все концерты в России и с концами умчал в Лос-Анджелес. «Ночной снайпер» Диана Арбенина «дякувала любимому Киеву», в упор не замечая АТО на Донбассе, зато сейчас всё, что происходит в нашей стране, для неё трагедия.

Илья Лагутенко сбежал после начала СВО в США. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов

Не «Секрет» и позиция Максима Леонидова. Он с пафосом укатил из России в Израиль и запел на мове. Мол, «всегда за тех, против кого идет агрессия». Юрий ДДТ Шевчук спел какую то мерзость про «тьма наступает» и «благословленных просроченных срочников».

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев противопоставил Россию цивилизованному миру, а потом отыграл спектакль «Чемодан» на Кипре перед Пугачёвой с Галкиным*. Фронтмен «Сплина» Александр Васильев со сцены рок-фестиваля «Чернозём» заявил, что ждёт «светлый день», когда вернутся все его коллеги, сбежавшие из России.

Алексей Кортнев осудил Россию и выступил на Кипре перед беглой Пугачёвой. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Евгений Фёдоров из Tequilajazzz сидел на чемоданах ещё до СВО. Сейчас он живёт, и ему нравится, в эстонской глухой деревне, где никто никогда не говорил по-русски. Чача Иванов из «НАИВ» сравнивал Россию с аулом, давно живёт в США, время от времени приезжает к нам на заработки.

Белорусская группа «Ляпис Трубецкой» возобновила свою деятельность ради поддержки Украины. Латвийская Brainstorm выучила мову и потребовала у НАТО закрыть небо над бывшей УССР. Молдавская Zdob Și Zdub завсегдатай всех фестивалей, где собирают деньги для Незалежной.

Крёстный отец «Нашего радио». Как русофоб Козырев создал станцию на деньги Березовского

«Наше радио» основал в 1998 году Михаил Козырев* — ныне один из самых лютых русофобов и заукраинцев, открыто призывающий праздновать теракты в России. Но тогда этот человек умело скрывал своё нутро.

Михаил Козырев* — основатель «Нашего радио». Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев

Козырев* — сын житомирского скрипача Натана Фроимовича и режиссёра Свердловской киностудии Лии Ашкенадзе. В СССР будущий иноагент получил профессию медика, после перестройки учился масс-медиа в США. Когда Козырев* был американским студентом, ему доверили вести на лос-анджелесской молодёжной радиостанции программу под издевательским названием «Музыка большевистских детей и бабушек». Поднабравшись опыта, Козырев* стал программным директором первого совместного российско-американского радио «Максимум».

А потом произошла его судьбоносная встреча с Борисом Березовским. Олигарх дал Михаилу Козыреву* денег на создание радиостанции, где играл бы постсоветский «русский рок». Сейчас в это трудно поверить, но термин «русский рок» появился и вошёл в обиход именно тогда. Деньги на рекламу не жалели, достаточно вспомнить фестиваль «Нашествие». Вместе с тем «Наше радио» много критиковали. В том числе за исключение из ротации таких групп, как «Сектор газа» и «Гражданская оборона».

«Наше радио» финансировал Борис Березовский. Фото © РИА «Новости» / Илья Питалев

Незадолго до СВО Козырев* вёл передачи на антироссийском «Дожде»**. Сейчас он где-то в Америке.

Кто стоит за «Нашим радио» сегодня

Среди топов радиостанции следует выделить программного директора ООО «Наше радио» Игоря Панькова и председателя совета директоров ЗАО «Мультимедиа холдинг» Виталия Богданова. Первый отвечает за музыкальную политику. Второй является бенефициаром управляющей структуры. В сумме обе компании принесли 431 млн рублей дохода при 44 млн чистой прибыли.

41-летний Игорь Паньков родом с Курской области, где убивали мирных граждан каратели ВСУ. Его детство прошло в военном городке под Брянском — ещё один из самых пострадавших регионов. Когда родителя перевели в Москву, Паньков уже пробовал писать шутки для КВН. В 19 лет попал диджеем на «Наше радио», был ведущим утренних шоу, весной 2022-го стал программным директором. Получается, проработал под руководством русофоба Козырева* почти четверть века и получил повышение (или перехватил эстафету) сразу после бегства последнего. В 2023 году полный тёзка Игоря Панькова получил паспорт и ИНН Казахстана.

Помимо зарплаты в «Нашем радио» Игорь Паньков получает доход от «Омега интернешнл». Эта компания управляет баром «Концерт» на Пятницкой улице. В прошлом году зафиксировали чистую прибыль 25 млн рублей. Партнёрами Панькова по бизнесу выступают актёр Михаил Пореченков и продюсер Максим Королёв.

Босс АО «Мультимедиа холдинг» 72-летний Виталий Богданов — большой и таинственный человек. Родом из Семипалатинска, вырос в Кемерово. Кто родители, неизвестно. В восьмидесятых оказался в Москве: успевал учиться в столичном институте культуры и подрабатывать в Москонцерте. В девяностых случился прорыв: стал и воротилой в сфере дистрибуции радиовещательного оборудования, и председателем коммерческого банка, и владельцем медиагруппы, куда вошло сначала российско-американское радио «Максимум», а потом и «Наше радио».

Виталий Богданов — что о нём известно. Фото © Wikipedia / EV-tamin

В нулевых и десятых Виталий Богданов был сенатором Совфеда. По информации деловой прессы (впоследствии удалённой с сайта), это якобы не мешало ему владеть виллой в Италии. Сейчас, если верить базам, Богданов в России. Живёт на широкую ногу в роскошных домах.

*Признан в России иностранным агентом **Организация, признанная нежелательной в России, иноагент

