Тест: Выберите цитату из советских фильмов, и мы расскажем, каким будет ваш Новый год 2026
Выберите фразу из советского фильма — и узнайте, каким будет ваш 2026 год: спокойным или полным авантюр, с блеском или с философским настроением. Культовые фильмы подскажут, чего ждать от будущего и с каким характером вы в него войдёте.
Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk
Хотите узнать, каким будет ваш 2026 год? Предлагаем необычный способ — выбрать цитату из любимого советского фильма. Каждая фраза отражает характер и настроение, с которым вы войдёте в новый год. Может, вы смелый бунтарь, готовый к дерзким свершениям, или азартный игрок, для которого риск и удача идут рука об руку. Возможно, вы философ, умеющий видеть радость в простых вещах, или авантюрист, который ждёт неожиданных встреч и приключений. Сделайте выбор, и кино подскажет вам, что принесёт 2026 год, куда направить энергию и на что обратить внимание. Пусть предсказание станет забавным и вдохновляющим ориентиром на будущее!
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