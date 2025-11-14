Россия и США
14 ноября, 09:00

ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали стабильный уровень доверия Путину — около 77%

Обложка © Life.ru

Владимир Путин продолжает сохранять высокий уровень поддержки среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты сразу двух исследований — ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 14 ноября.

Согласно опросу ВЦИОМ, президенту доверяют 77,8% граждан страны, недоверие выразили 17%. Работа главы государства получает одобрение у 75,3% россиян, не одобряют её 15,1%.

Правительство РФ поддерживают 47% опрошенных, а недовольны его деятельностью 20,9%. Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину высказали 58,3% участников опроса, не доверяют — 20,2%.

Похожие показатели приводит и ФОМ. По его данным, Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а 76% считают, что он хорошо справляется с обязанностями главы государства.

Работу правительства положительно оценили 52% респондентов, а деятельность Михаила Мишустина поддерживают 54%.

ФОМ также представил данные о поддержке политических партий:
— «Единая Россия» — 40%,
— ЛДПР — 10%,
— КПРФ — 8%,
— «Справедливая Россия» — 3%,
— «Новые люди» — 3%.

Опрос ФОМ проводился с 7 по 9 ноября среди 1500 россиян.

Алексей Берковиц
