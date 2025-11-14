От благоустройства парков до строительства подстанций: как развивается инфраструктура ТиНАО Оглавление Транспортная инфраструктура Благоустройство улиц и парков Благоустройство территорий возле транспортных объектов Энергоснабжение Водоснабжение и канализация Тепло- и газоснабжение В Троицком и Новомосковском административных округах внедряют передовые технологии, приводят в порядок улицы и создают новые транспортные маршруты. 14 ноября, 13:39 В ТиНАО активно развивают инфраструктуру. Обложка © mos.ru

Транспортная инфраструктура

Ежегодно в ТиНАО благоустраивают новые территории и создают инфраструктуру для автобусных маршрутов. В 2024-м выполнили работы по улучшению транспортной и пешеходной связи между деревнями Рассудово и Ожигово, а также по созданию инфраструктуры для городского транспорта, курсирующего от деревни Пёсье до посёлка Щапово. Особенность проекта — устройство двух мостов через речку Лубянку, разделяющую Пёсье. Благодаря им значительно улучшилось внутреннее сообщение между двумя частями деревни.

В Щербинке провели работы по благоустройству улиц Барышевская Роща и Энгельса, а также по созданию там инфраструктуры для автобусных маршрутов, благодаря чему удалось запустить новый электробусный маршрут № 940.

В 2025 году в районе Коммунарка по просьбе жителей сделали выезд из садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Филатов Луг» в сторону одноимённой улицы и Филатовского шоссе. Устройство удобной дороги протяжённостью около ста метров даёт москвичам возможность значительно сократить время в пути.

Благоустройство улиц и парков

В 2025 году в ТиНАО комплексно благоустроили 28 улиц общей площадью 273,9 тысячи квадратных метров. Работы провели в том числе на Боровском и Заводском шоссе, улицах Чапаева, Пионерской, Полевой и Центральной.

В прошлом году в округах реализовали пять крупных проектов благоустройства: в Щербинке в посёлке фабрики имени 1 Мая преобразилась набережная реки Десны, в районе Внуково — парк «Ручеёк», в Краснопахорском — парк «Красная Пахра», в Бекасове — фестивально-прогулочный парк «Сосны».

Летом 2020 года на окраине Ульяновского лесопарка был открыт современный парк «Филатов луг». Рядом с ним обустроили освещённую велопешеходную трассу протяжённостью три километра, которая ведёт от жилого комплекса к станции метро «Филатов Луг».

Благоустройство территорий возле транспортных объектов

В прошлом году выполнили комплексное благоустройство около станции метро «Аэропорт Внуково». Здесь создали комфортные условия для местных жителей, сотрудников одноимённого аэропорта и пассажиров, организовали удобную пересадку между разными видами транспорта и сделали безопасный переход от метро к аэропорту, а также расширили тротуары.

В 2025 году обустроили пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро «Аэропорт Внуково». Здесь оборудовали регулируемый переход через Боровское шоссе, чтобы дорога стала более быстрой и безопасной.

В этом году благоустраивают Центральный парк в районе Внуково вблизи станции метро «Аэропорт Внуково».

В 2024 году выполнили благоустройство около новых станций Троицкой линии: «Тютчевской», «Коммунарки», «Корниловской» и «Новомосковской», а также «Потапово» Сокольнической линии. Основной задачей было обеспечить удобные подходы и подъезды к метро. На тротуарах и проезжей части уложили новый асфальт, заменили существующие и добавили новые опоры освещения с энергосберегающими светильниками.

В 2024 году завершили благоустройство территорий рядом со станцией метро «Пыхтино» Солнцевской линии. Специалисты обеспечили удобные подходы и подъезды к ней от жилой застройки. Особенностью проекта стало создание скейт-парка для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX около торгового центра «Солнцево парк».

Энергоснабжение

Для обеспечения эффективности и надёжности инженерной инфраструктуры в ТиНАО, как и в других административных округах города, постоянно проводят работы по обновлению и развитию.

В Краснопахорском районе сейчас возводят современную подстанцию. Она повысит надёжность электроснабжения округов и создаст резерв для их развития.

В районе Коммунарка завершают строительство ещё одной подстанции. Питающий центр позволит значительно повысить надёжность электроснабжения не только новых округов, но и территорий ЗАО и ЮЗАО.

Водоснабжение и канализация

Для надёжного водоснабжения потребителей с 2012 года реконструировали 24 водозаборных узла, последний из которых — «Ремзавод» — обновили совсем недавно. Водоснабжение ещё 18 объектов перевели с подземных источников на воду Западной станции водоподготовки. В 2025 году проводится реконструкция ещё трёх водозаборных узлов. Это «Пансионат «Пахра», «Киевский» и «ФИАН».

С 2012 года в ТиНАО построили и обновили 11 очистных сооружений, они расположены в посёлке подсобного хозяйства Минзаг, посёлках Щапово, Курилово, Рогово, Птичное, Кокошкино, Киевском и Шишкин Лес, селе Клёново, деревнях Марушкино и Бабенки. Там применяют новейшие технологии очистки и системы УФ-обеззараживания. На всех объектах внедряют системы автоматизации и диспетчеризации, выполняют весь перечень мероприятий по исключению неприятных запахов.

В этом году в районе Щербинка начали реконструкцию канализационно-насосной станции «Посёлок Фабрики имени 1 Мая». Кроме того, в 2025-м году осуществляется строительство ещё нескольких станций на месте старых очистных сооружений. Это «Ватутинки-1», «Красное», «Пучково» и «Приволье».

Тепло- и газоснабжение

За последние пять лет в ТиНАО реконструировали 32 и построили 61 источник теплоснабжения. Продолжается реализация программы развития системы газоснабжения ТиНАО. Здесь уже построили несколько сотен системообразующих газопроводов и три крупных газорегуляторных пункта — это «Ликовский», «Десна» и «Никольский».

В посёлке Армейском строят новый комплекс АО «Мосгаз». Там будут решать производственные и эксплуатационные задачи, а также проводить приём населения.

