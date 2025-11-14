Врач раскрыла, почему Трамп спит только 4 часа и как это на него влияет

Способность высыпаться за четыре часа — редкий генетический дар, которым обладают лишь 2–3% людей. Эти «короткоспящие» чувствуют себя бодро после минимального сна. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, относится именно к таким. Такое мнение в разговоре c Life.ru выразила терапевт Надежда Чернышова.

Продолжительность сна определяется генетически. Есть примерно 2–3% населения, называющиеся генетически короткоспящими. Вот им достаточно четырёх часов сна. <...> Трампу, которому хватает четыре часа сна, можно только позавидовать. У пожилых людей несколько снижается потребность во сне, но в среднем до четырёх часов, если это не обусловлено генетически, она не опускается. Это редкий случай, как правило, человек всю жизнь живёт в таком режиме. Видимо, ему нормально. Надежда Чернышова Врач-терапевт

В противоположность таким людям существуют «долго спящие», которым требуется до 11–12 часов в сутки. Остальных 95% людей это не касается — им нужно от шести до девяти часов. Чернышова подчёркивает, что насильно приучить себя к четырёхчасовому режиму невозможно: организм просто не выдержит. Понять свою норму легко: если вы просыпаетесь бодрым, значит, спите достаточно. Постоянная сонливость, тяжесть в голове и сниженная работоспособность указывают на дефицит сна.

Врач также отметила, что существуют полифазные режимы — короткие циклы сна каждые четыре часа, которые дают те же четыре часа отдыха в сутки. Это подходит лишь людям, живущим в изоляции, например яхтсменам или смотрителям маяков, и не годится для обычной жизни. Как подчеркнула Чернышова, и недостаток сна, и его избыток вредны в долгосрочной перспективе.

Напомним, что ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп в поездках может не спать по 20 часов. При этом такой же энергии он требует от всего окружения. Вэнс отметил, что Трамп «чрезвычайно здоров» и даже обладает «сверхчеловеческой способностью читать людей».