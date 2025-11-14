Как волонтёры «серебряного» возраста развивают культуру добрых дел в столице Оглавление Национальные чемпионаты и памятные акции Добрые инициативы Представители старшего поколения собирают гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов России, участвуют в городских мероприятиях и предлагают собственные инициативы. 14 ноября, 14:15 В Москве работают волонтёры «серебряного» возраста. Обложка © mos.ru

«Серебряные» волонтёры — незаменимые помощники. Добровольцы плетут маскировочные сети, вяжут пледы, собирают гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов России, участвуют в городских мероприятиях и предлагают собственные инициативы. Присоединиться к команде могут москвичи старше 55 лет.

Люди старшего возраста с удовольствием участвуют в добровольческих мероприятиях — от масштабных фестивалей до мастер-классов в центрах «Доброе место». С начала 2025 года количество «серебряных» волонтёров увеличилось на 30 процентов.

Мероприятия для волонтёров старшего возраста организует региональный центр «Молоды душой», открытый в ресурсном центре «Мосволонтёр».

Национальные чемпионаты и памятные акции

В 2025 году с участием «серебряных» волонтёров прошло около 670 мероприятий, в том числе международного и федерального масштаба.

Добровольцы старшего возраста в этом году с трепетом поддерживали памятные акции и мероприятия патриотического направления. Для многих из них участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало особенным. Они были незаменимыми помощниками в городских акциях к 9 Мая. Для участников специальной военной операции (СВО) волонтёры с теплом и заботой изготавливали маскировочные сети, окопные свечи и сухой душ, проводили мастер-классы по вязанию тёплых вещей для бойцов.

Представители старшего поколения участвовали в патриотических выездах в города-герои нашей страны: высаживали «Аллею памяти», посещали памятные места и экскурсии в Волгограде, возлагали цветы и делали вещи для бойцов СВО с волонтёрами в Смоленске.

Помощники старшего возраста участвовали в масштабном волонтёрском корпусе «Москва помогает». В центры «Доброе место» они вместе с семьями и друзьями регулярно сдавали макулатуру и пластик. Кроме того, они облагораживали территории городских парков, очищали сады от листвы, веток и мусора.

Добрые инициативы

Социальный проект «Ангелочки» объединяет волонтёров старшего поколения уже более трёх лет. С каждым годом вовлечённость «серебряных» добровольцев в проекты помощи детям увеличивается. Только в 2025 году они провели свыше ста мастер-классов, на которых связали более четырёх тысяч уникальных изделий для детей, родившихся раньше срока. Каждую вещь передали в перинатальные центры через благотворительный фонд «Право на чудо».

Осенью этого года «серебряные» волонтёры участвовали в уникальном проекте «Добрые мастера». Они научились взаимодействовать с детьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми людьми, самостоятельно проводить различные мастер-классы. Теперь вместе с командой ресурсного центра «Мосволонтёр» помощники выезжают к жителям социальных учреждений и организуют для них творческие занятия.

Представители старшего поколения каждый год участвуют в конкурсе «Серебряная весна»: публикуют в социальных сетях рассказы о волонтёрских событиях и личных достижениях. В мае 2025 года в специальном выпуске журнала о добровольческой деятельности «Добрые вести» вышли вдохновляющие истории участников за пять лет.

Организация волонтёрской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

Авторы Валерия Мишина