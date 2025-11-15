Оркестр для оккупантов. Как в 2025 году солдат вермахта хотели с почестями перезахоронить у стен Сталинграда Оглавление С чего всё началось: незаконное вскрытие могил под Волгоградом Героизация палачей: почему немцы решили, что это допустимо на Русской земле Игра в шпионаж: почему действия Германии квалифицировали как угрозу безопасности Дипломатическая ложь: зачем Берлин открещивается от собственной провокации Посольство ФРГ пыталось перезахоронить солдат вермахта под Волгоградом прямо накануне Дня Победы. Причём с оркестром, флагами и воинскими почестями. Спецслужбы России пресекли эту идею. Подробности — в материале Life.ru. 14 ноября, 22:15 ФСБ пресекла попытку с почестями перезахоронить останки солдат вермахта. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / patrice6000, Karasev Viktor, LIDERO

С чего всё началось: незаконное вскрытие могил под Волгоградом

По версии спецслужб, ещё в марте 2025 года Посольство ФРГ при участии организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) провело незаконную эксгумацию останков солдат вермахта на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе. Организация — некоммерческая, занимающаяся созданием захоронений немецких солдат за пределами Германии, а также сбором данных о немецких воинских захоронениях за рубежом.

Лица, имеющие отношение к немецким властям, пытались устроить провокацию в Волгограде. Фото © пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

Найденные останки сотрудники посольства хотели перезахоронить. Как выяснила ФСБ, организация планировала провести торжественную церемонию. Захоронить останки фашистов должны были на мемориальном комплексе «Россошки» — памятнике советским воинам, защищавшим Сталинград.

Героизация палачей: почему немцы решили, что это допустимо на Русской земле

Скрываться никто и не думал, напротив, вермахтовских солдат и офицеров собирались хоронить с оркестром и флагами. Напомним, что такие почести положены по Конституции РФ защитникам Отечества, а не оккупантам, казнившим советских граждан и военнопленных.

Самое кощунственное заключалось в том, что церемонию захоронения должны были провести накануне 9 Мая, в год 80-летия Победы. Планировалось личное участие сотрудников Посольства Германии в России, одетых в военную форму. Кроме того, церемония должна была транслироваться на Запад.

Игра в шпионаж: почему действия Германии квалифицировали как угрозу безопасности

ФСБ пресекла попытку перезахоронения останков нацистов после незаконной эксгумации. Фото © пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

Благодаря Федеральной службе безопасности эти планы были сорваны. Во время обысков в офисе организации сотрудниками были обнаружены останки неопознанных солдат, а также квадрокоптер, с помощью которого велись съёмки, в том числе возле объектов Минобороны России. Всё это, разумеется, изъяли, а представителю немецкой НПО было объявлено предостережение о «недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ».

Если учесть, что НГС работает под кураторством правительства Германии, не шпионаж был одной из целей работы организации.

— В год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков, — говорится в сообщении ФСБ.

Дипломатическая ложь: зачем Берлин открещивается от собственной провокации

Представители Посольства Германии опровергли незаконную эксгумацию боевиков вермахта. Фото © пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

Ответ Посольства Германии долго ждать не пришлось. Буквально на следующий же день после заявления ФСБ о предотвращении провокационного мероприятия представители ФРГ заявили, что Народный союз Германии по уходу за военными могилами (VDK) «никогда не проводит эксгумацию без разрешения». В посольстве отметили, что заявку подавали, но российские власти её отклонили, и заявили, что не проводили никакой эксгумации.

— В марте состоялась командировка сотрудников посольства в Волгоград. При этом они посетили немецкие, советские и румынские военные захоронения в Россошке, возложив к ним цветы. Данный визит стал конкретным выражением исторической ответственности и достойной памяти обо всех погибших на войне, которую обязалась хранить Германия, — добавили в дипломатической миссии.

Авторы Андрей Ананьев