Суд обязал Минфин выплатить Никите Белых 200 тысяч рублей за моральный вред

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину России и постановил выплатить ему 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, требование Белых касалось «необоснованного уголовного преследования по делу о злоупотреблении полномочиями». Изначально экс-губернатор оценивал моральный вред в 10 млн рублей, однако в этой части суд ему отказал.

Никита Белых ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в 2018 году приговорён к восьми годам строгого режима. Летом 2024 года он вышел на свободу. После освобождения Белых отметил, что намерен сосредоточиться на семейных делах и работе.