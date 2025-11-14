Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:08

Суд обязал Минфин выплатить Никите Белых 200 тысяч рублей за моральный вред

Обложка © Мария Шевченко/ТАСС

Обложка © Мария Шевченко/ТАСС

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Минфину России и постановил выплатить ему 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, требование Белых касалось «необоснованного уголовного преследования по делу о злоупотреблении полномочиями». Изначально экс-губернатор оценивал моральный вред в 10 млн рублей, однако в этой части суд ему отказал.

Никита Белых ранее был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в 2018 году приговорён к восьми годам строгого режима. Летом 2024 года он вышел на свободу. После освобождения Белых отметил, что намерен сосредоточиться на семейных делах и работе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Никита Белых
  • Общество
  • Пермский край
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar