Объявлены победители конкурса «Чемпионы добрых дел» в сфере корпоративного волонтёрства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster
В Москве подвели итоги XI Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках XIV Международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Организаторами выступили Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.
В этом году на конкурс поступило 152 проекта от 110 российских компаний. Экспертное жюри определило победителей в семи основных и пяти специальных номинациях. С 2015 года участие в конкурсе приняли компании более чем из 50 городов России.
Проекты-победители получают приоритетное право участвовать в Национальной премии «Наш вклад» — первой российской награде, оценивающей вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей развития.
Основные победители конкурса
Гуманитарная помощь
1 место — Газпром (меры поддержки участников СВО и их семей)
2 место — ТМК (#ЩедрыйВторник)
3 место — Новосибирский приборостроительный завод (гуманитарная помощь участникам СВО)
Спецприз — Аэрофлот (благотворительные рейсы)
Здоровье и спорт
1 место — Artsofte («IT-донор»)
2 место — Х5 («Километры во благо»)
3 место — ОМК (донорское движение)
Спецдиплом — ПСБ (программа «ПСБ Спорт»)
Компетентностное и pro bono-волонтерство
1 место — айФлекс (цифровая платформа для службы «Милосердие»)
2 место — Газпром нефть (интеллектуальное волонтерство)
3 место — BIOCAD (BIOCAD x PROCHARITY)
Спецдиплом — НИЦЭВТ («НИЦЭВТ — рядом!»)
Местные сообщества
1 место — Татнефть (программа корпоративного волонтерства)
2 место — FESCO («Амбассадоры команды волонтёров»)
3 место — «Пятёрочка» («Отличные соседи»)
Социальное волонтерство
1 место — Лемана ПРО («На пороге перемен»)
2 место — РУСАЛ (конкурс «Вдохновляй и действуй»)
3 место — «Газпром энергосбыт Тюмень» («Вижу сердцем»)
Спецдиплом — центр «Art Vision» («ПРЕГРАД НЕТ»)
Старт в корпоративном волонтерстве
1 место — Агрохолдинг «СТЕПЬ»
2 место — Melon Fashion Group
3 место — МегаФон («Кружок»)
Спецдиплом — Медстатус («СтатусПро»)
Экология и защита окружающей среды
1 место — ОТЭКО («Чистый берег»)
2 место — Группа Синара («Экотропостроение»)
3 место — Металлоинвест («Экомарафон»)
Специальные награды
— За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства — Анна Жигульская (ГК «Росатом»)
— Столица корпоративного волонтерства — Вологодская область
— За поддержку инициатив бизнеса — Общественная палата Краснодарского края
— За информационную поддержку — Агентство социальной информации
— За вклад в развитие партнёрства — СБЕР и ROSTIC'S
