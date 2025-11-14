Объявлены победители конкурса «Чемпионы добрых дел» в сфере корпоративного волонтёрства

В Москве подвели итоги XI Всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках XIV Международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Организаторами выступили Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

В этом году на конкурс поступило 152 проекта от 110 российских компаний. Экспертное жюри определило победителей в семи основных и пяти специальных номинациях. С 2015 года участие в конкурсе приняли компании более чем из 50 городов России.

Проекты-победители получают приоритетное право участвовать в Национальной премии «Наш вклад» — первой российской награде, оценивающей вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей развития.

Основные победители конкурса

Гуманитарная помощь

1 место — Газпром (меры поддержки участников СВО и их семей)

2 место — ТМК (#ЩедрыйВторник)

3 место — Новосибирский приборостроительный завод (гуманитарная помощь участникам СВО)

Спецприз — Аэрофлот (благотворительные рейсы)

Здоровье и спорт

1 место — Artsofte («IT-донор»)

2 место — Х5 («Километры во благо»)

3 место — ОМК (донорское движение)

Спецдиплом — ПСБ (программа «ПСБ Спорт»)

Компетентностное и pro bono-волонтерство

1 место — айФлекс (цифровая платформа для службы «Милосердие»)

2 место — Газпром нефть (интеллектуальное волонтерство)

3 место — BIOCAD (BIOCAD x PROCHARITY)

Спецдиплом — НИЦЭВТ («НИЦЭВТ — рядом!»)

Местные сообщества

1 место — Татнефть (программа корпоративного волонтерства)

2 место — FESCO («Амбассадоры команды волонтёров»)

3 место — «Пятёрочка» («Отличные соседи»)

Социальное волонтерство

1 место — Лемана ПРО («На пороге перемен»)

2 место — РУСАЛ (конкурс «Вдохновляй и действуй»)

3 место — «Газпром энергосбыт Тюмень» («Вижу сердцем»)

Спецдиплом — центр «Art Vision» («ПРЕГРАД НЕТ»)

Старт в корпоративном волонтерстве

1 место — Агрохолдинг «СТЕПЬ»

2 место — Melon Fashion Group

3 место — МегаФон («Кружок»)

Спецдиплом — Медстатус («СтатусПро»)

Экология и защита окружающей среды

1 место — ОТЭКО («Чистый берег»)

2 место — Группа Синара («Экотропостроение»)

3 место — Металлоинвест («Экомарафон»)

Специальные награды

— За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства — Анна Жигульская (ГК «Росатом»)

— Столица корпоративного волонтерства — Вологодская область

— За поддержку инициатив бизнеса — Общественная палата Краснодарского края

— За информационную поддержку — Агентство социальной информации

— За вклад в развитие партнёрства — СБЕР и ROSTIC'S