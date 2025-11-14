В Москве прошёл XIV Международный форум по корпоративному волонтёрству

В Москве состоялся XIV Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», который ежегодно организуют Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), Ассоциация менеджеров и Общественная палата Москвы. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало влияние личного участия сотрудников компаний в социальных проектах на изменения в обществе.

Форум объединил представителей крупного бизнеса, экспертного сообщества, властей и некоммерческих организаций. Участники обсудили роль человека в центре волонтерских инициатив, актуальные практики корпоративного добровольчества, взаимодействие компаний и регионов, а также перспективы развития социального партнерства.

Открывая пленарную сессию, президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил, что именно ценностная мотивация сотрудников становится основой устойчивых социальных проектов. Председатель НСКВ Ирина Жукова подчеркнула, что в стране растёт вовлечённость компаний в волонтёрские программы: сегодня в совет входят 470 организаций из 42 регионов России.

На тематических сессиях обсудили внедрение волонтерских программ в условиях ограниченных бюджетов, цифровые инструменты добровольческой деятельности, развитие профориентации через социальные инициативы, а также международные тренды, связанные с подготовкой к Международному году добровольцев.

Отдельное внимание уделили практике региональных представительств НСКВ: на открытом заседании совета были подписаны новые соглашения о сотрудничестве с рядом российских компаний.

Форум завершился церемонией награждения победителей XI Всероссийского конкурса проектов корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел». В этом году на участие было подано 152 проекта, лучшие из которых определили в семи основных и пяти специальных номинациях.