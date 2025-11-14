Житель Хасавюрта убил коллегу и ранил его жену и дочь, пытаясь скрыть следы поджогом

В Хасавюрте полиция разыскивает мужчину, который, по данным следствия, напал на знакомую семью, убив мужчину и тяжело ранив его жену и дочь. Инцидент произошёл в квартире, куда гость пришёл вечером в состоянии наркотического опьянения.

По предварительной информации, мужчина оскорбил хозяйку дома, после чего её супруг вступился за жену. В ответ нападавший ударил его ножом, а затем ранил женщину и школьницу. После совершённого он поджёг квартиру, переоделся в одежду погибшего и покинул место происшествия.

По данным Mash Gor, мать и дочь выжили. Женщина и ребёнок доставлены в больницу, у девочки диагностированы ожоги и резаная рана шеи.

Следственные органы устанавливают местонахождение подозреваемого.