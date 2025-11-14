Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 13:33

В Белгородской области мирный житель погиб после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области беспилотник украинских сил поразил автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа. Инцидент произошёл 13 ноября, в результате атаки погиб местный житель — мужчина скончался на месте от полученных ранений. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

По данным властей, из-за повышенной активности вражеских дронов забрать тело погибшего удалось только в пятницу.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели мужчины и выразил соболезнования родным и близким.

Село Ясные Зори расположено в приграничной зоне Белгородской области, которая регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. Региональные власти неоднократно вводили режимы повышенной готовности и призывали жителей соблюдать меры безопасности. За последние месяцы белгородские районы фиксируют рост активности БПЛА, что приводит к разрушениям зданий, повреждению транспорта и жертвам среди мирного населения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar