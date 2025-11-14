Подростка из Подмосковья обвинили в теракте после поджога релейного шкафа

Следственный комитет предъявил обвинение 16-летнему жителю Московской области по статье о теракте после поджога релейного шкафа на железной дороге. По данным ведомства, подросток получил в мессенджере предложение выполнить поджог за денежное вознаграждение и согласился.

Инцидент произошёл 12 ноября на 25-м километре Белорусского направления МЖД в Одинцовском округе. Юноша поджёг релейный шкаф, отвечающий за работу системы железнодорожной сигнализации. Его задержали при взаимодействии следователей и сотрудников транспортной полиции. Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

В СК напомнили, что любые посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются как террористические преступления и могут караться лишением свободы сроком до 20 лет. В ведомстве призвали подростков и их родителей проявлять бдительность и не вступать в контакт с неизвестными, предлагающими «задания» в интернете.