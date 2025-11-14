Путин посмертно наградил фельдшера из Белгородской области Орденом Пирогова

Президент России Владимир Путин наградил фельдшера Сергея Журбенко из Белгородской области Орденом Пирогова посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Журбенко удостоен награды «за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». Он работал на Томаровском посту скорой помощи Яковлевской подстанции.

Фельдшер погиб в Белгороде при выполнении служебного задания: машина скорой помощи, перевозившая тяжёлого пациента, столкнулась на перекрёстке с легковым автомобилем и перевернулась.

Также медалью «За спасение погибавших» награждён фельдшер Борисовской подстанции Сергей Руденко.

Орден Пирогова был учреждён в 2020 году и присуждается за самоотверженность, высокий профессионализм и мужество при оказании медицинской помощи. Награду вручают медицинским работникам, спасателям и другим специалистам, проявившим себя в экстремальных ситуациях — от ликвидации последствий чрезвычайных происшествий до борьбы с эпидемиями. Орден назван в честь основоположника военно-полевой хирургии и одного из крупнейших российских врачей XIX века Николая Пирогова.