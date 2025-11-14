Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам — Екатерине Кириченко из Свердловской области и Людмиле Колбасовой из Тульской области. Соответствующий указ опубликован в пятницу. В документе отмечается, что почётное звание присвоено «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Также глава государства наградил орденом «Родительская слава» семьи Захаровых из Красноярского края и Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.Медалью ордена «Родительская слава» удостоены многодетные семьи Гатиных из Татарстана, Ивановых из Карелии, Корнюшиных из Московской области, Любаковых из Рязанской области, Никитовых из Свердловской области и Шеляпиных из Новгородской области.

Звание «Мать-героиня» впервые было учреждено в СССР в 1944 году для женщин, воспитавших десять и более детей. В современной России оно было возрождено указом президента в 2022 году. Почётное звание присваивается матерям, родившим и воспитавшим не менее десяти детей, и предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также специальные меры социальной поддержки.