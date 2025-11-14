Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 14:09

Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам — Екатерине Кириченко из Свердловской области и Людмиле Колбасовой из Тульской области. Соответствующий указ опубликован в пятницу. В документе отмечается, что почётное звание присвоено «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Также глава государства наградил орденом «Родительская слава» семьи Захаровых из Красноярского края и Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа.Медалью ордена «Родительская слава» удостоены многодетные семьи Гатиных из Татарстана, Ивановых из Карелии, Корнюшиных из Московской области, Любаковых из Рязанской области, Никитовых из Свердловской области и Шеляпиных из Новгородской области.

«Я не героиня, просто живу»: 28-летняя россиянка рассказала Life.ru, как не сойти с ума с шестью детьми
«Я не героиня, просто живу»: 28-летняя россиянка рассказала Life.ru, как не сойти с ума с шестью детьми

Звание «Мать-героиня» впервые было учреждено в СССР в 1944 году для женщин, воспитавших десять и более детей. В современной России оно было возрождено указом президента в 2022 году. Почётное звание присваивается матерям, родившим и воспитавшим не менее десяти детей, и предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также специальные меры социальной поддержки.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar